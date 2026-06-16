Durante su conferencia de prensa, la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel llamó a la militancia a no gastar hasta 120 mil pesos en boletos para asistir a los partidos del Mundial 2026 y, en su lugar, acudir a los FanFest organizados por las autoridades en conjunto con la FIFA.

Montiel aprovechó el espacio para reconocer al Gobierno de México por la organización del arranque de la Copa Mundial 2026 en el país, así como para felicitar a la Selección Mexicana por su triunfo frente a Sudáfrica.

La líder morenista recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum asistió a un FanFest en la alcaldía Gustavo A. Madero para presenciar el partido inaugural en conjunto a capitalinos.

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"Como siempre, nuestra Presidenta, del lado del pueblo", expresó.

Asimismo, extendió una felicitación a quienes adquirieron entradas para alguno de los encuentros del torneo; sin embargo, consideró que quienes militan en Morena deben actuar con austeridad y cercanía con la ciudadanía.

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"Ojalá que ningún compañero o compañera ande ahí en el estadio con boletos de 120 mil pesos", señaló.

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Finalmente, exhortó a las y los integrantes del partido guinda a asistir a los FanFest y mantener una conducta congruente con los principios del movimiento.

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"Debemos ser ejemplares en nuestro actuar y nuestra Presidenta ya nos puso el ejemplo de estar con el pueblo", concluyó.

Cuauhtémoc Blanco asiste a la inauguración del Mundial

El pasado jueves, cuando se celebró la inauguración del evento deportivo, junto al primer partido en el que participó México, diversas figuras de la política compartieron su estadía en el Estadio Azteca.

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Entre las personas que confirmaron su asistencia a través de publicaciones por redes sociales, fueron la excandidata a la presidenta Xóchilt Gálvez; el presidente del PRI, Alejandro Moreno; la alcaldesa de Cuauhtémoc en la CDMX, Alessandra Rojo de la Vega, entre otros.

Asimismo, el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, fue visto por asistentes a las afueras de donde se disputaría el partido, quienes lo detuvieron con los que se detuvo a tomarse fotografía.

Cuauhtémoc Blanco llegó al partido México contra Sudáfrica (11/06/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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