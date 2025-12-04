Aplanadora de Morena y aliados avala Ley de Aguas; va al Ejecutivo

El Senado de la República turnó al titular del Ejecutivo Federal la reforma que expide la nueva Ley General de Aguas, así como reformas a la Ley de Aguas Nacionales, luego de su aprobación vía fast track en lo general y en lo particular.

Las más de 30 reservas en la votación en lo particular fue 8 desechadas por la mayoría de Morena y sus aliados, en una sesión de casi seis horas en donde ni siquiera se discutió en comisiones y se discutió directamente en el pleno legislativo donde se modificó ningún artículo respecto a lo aprobado en San Lázaro.

En un debate, por momentos álgido, Morena acusó a los gobiernos del pasado del PRI y del PAN de dilapidar este recurso, mientras que el PAN, PRI y MC señalaron que esta reforma busca ser una forma de “control político” hacia los agricultores y ganaderos por parte del oficialismo.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, turnó al Ejecutivo Federal la nueva Ley General de Aguas, en medio de los aplausos de morenistas y el malestar de la oposición.

Casi al final de la sesión, senadores de oposición se manifestaron debajo de la tribuna legislativo con cartulinas donde señalaron que “Morena Traiciona al Campo”, “Morena Secuestra el Agua de México” y “El Agua es un Derecho, no un Botín de Morena”.

En los escaños de Morena se alzaban carteles con la consigna “El agua es vida, no mercancía”, la bancada priista respondió con una batería de frases: “Morena traiciona a los campesinos”, “No a la reforma del agua”, “¡Aguas con el agua!” e incluso un provocador “Si Zapata viviera… con esta pinche ley no estuviera”.

La senadora del PRI, Paloma Sánchez, expresó que “con esta ley lo que quiere el gobierno es criminalizar a los productores y a los campesinos. Ahora son a ellos a los que persiguen en lugar de ir en contra de los delincuentes. A esos no, a esos Morena los abraza y no los toca. Si todos sabemos, al menos en Sinaloa, que los distritos de riego los controla el narcotráfico, pero eso sí, no los investigan”.

Néstor Camarillo, de Movimiento Ciudadano, dijo que esta ley no devuelve el agua al pueblo, sino que la centraliza en el gobierno: “Este no es un proceso de democratización del agua. Es recentralización”.

De acuerdo con el dictamen, la nueva Ley General del Agua y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, se limita la transmisibilidad de concesiones y asignaciones. Solo habrá reasignación en casos de compraventa de propiedad, herencias o fusiones, y deberá resolverse en un máximo de 20 días hábiles.

Los concesionarios podrán solicitar prórroga hasta tres años antes del vencimiento, y no después de seis meses antes de la expiración.

La venta de tierras agrícolas no será considerada cambio de uso si permanece en actividades agropecuarias o acuícolas.

Entre las penas que se incluyen por el traslado ilegal de agua, destacan Hasta 50,000 litros: 3 a 5 meses de prisión; más de 50,000 litros: 6 a 8 meses.

La Conagua deberá implementar un programa para prevenir concentraciones excesivas de agua. Además, durante la implementación de la ley se deberá asegurar una “gestión hídrica responsable”.

La votación en lo particular fue de 82 votos a favor y 34 en contra.

Discusión de la Ley de Aguas Nacionales en el Senado de la República este jueves 4 de diciembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

