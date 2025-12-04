El Senado de la República avala en lo general el dictamen que expide la Ley General de Aguas, así como reforma a la Ley de Aguas Nacionales, ello medio de acusaciones de la oposición sobre el control político de los productores del campo que busca el oficialismo.

Con 85 votos a favor y 36 en contra, así como cero abstenciones.

La reforma presidencial modifica el régimen de concesiones y se elimina la mercantilización de las concesiones como de las asignaciones de agua, en las que no se pueden transmitir, vender, ni se podrá destinar el agua a un uso distinto al que está inscrito.

PAN acusa "adicción al control político" de Morena

Ricardo Anaya, senador del PAN, argumentó el voto en contra de esta reforma y dijo que tiene “dos dardos envenenados. El primer dardo envenenado es su adicción por el control político, quieren el control del agua, quieren tener de rodillas a cualquier campesino que tenga una concesión de agua”.

En tribuna, dijo que si el campesino quiere vender su tierra y tiene una concesión de agua, se inventaron ustedes un nuevo procedimiento. “Ahora hay una reasignación siempre y cuando se le pegue la gana a la autoridad de Morena”.

“Para muestra de que no les interesa el agua, que lo que quieren es control político y acabar con la propiedad privada, en esta reforma no le ponen un peso, un peso a resolver el problema” de las fugas de agua en las ciudades, agregó.

Ricardo Anaya durante la discusión de la Ley de Aguas Nacionales en el Senado de la República este jueves 4 de diciembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Reforma no protege recursos naturales, señala PRI

Carolina Viggiano, del PRI, expuso que esta reforma no protege los recursos naturales. Yo no sé por qué el Partido Verde aprueba cosas que van contra sus principios. “Pero además, miren, a ustedes ya se les acabó el huachicol fiscal. Ahora quieren el huachicol del agua. Les sale muy bien. Ahora quieren el agua del bienestar. Claro, todo tiene para ustedes tintes electorales”.

“Desafortunadamente, no es equitativa. Esta reforma abre espacio para beneficiar a grandes usuarios y grupos económicos mientras las comunidades y los pequeños productores se quedan desprotegidos. Hay un golpe al campo y a la soberanía alimentaria. Hoy México es el primer importador de maíz en el mundo. Y consumimos maíz transgénico porque lo compramos a Estados Unidos y Brasil, y somos el segundo importador de granos”, apuntó.

A nombre de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, manifestó el voto en contra de esa bancada y dijo que si bien hubo cambios y mejoras a la iniciativa presidencial se “haya tenido que hacerlo bloqueando carreteras, bloqueando calles para poder ser escuchada. En una democracia funcional, nadie debería de suspender su vida para que el gobierno haga lo mínimo que le corresponde, que es escuchar”.

Dijo que la reforma es discrecional, porque se concentran atribuciones en la Conagua sin contrapesos reales, sin reglas claras y que sean predecibles para la gente. “Cuando la autoridad puede decidir sin criterios verificables, crece el riesgo de arbitrariedad, crece el riesgo de corrupción, crece el riesgo de favoritismos y de castigo político”.

Alejandro Moreno Cárdenas durante la discusión de la Ley de Aguas Nacionales en el Senado de la República este jueves 4 de diciembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Adán Augusto niega que se busque afectar a productores

Adán Augusto López, senador por Morena, rechazó que se busque afectar a los productores o tener un mayor control político en el país. “Viene aquí a hablar de que estamos mintiendo cuando decimos que se ha cambiado y se ha tutelado, ahora con esta reforma, el que se pueda transmitir una propiedad y a la vez se transmita la concesión”.

Dijo que el artículo 49 de la Ley General de Aguas, cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión para el uso del agua, que se refiere al presente capítulo, la nueva persona propietaria conservará los derechos sobre la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes.

En el Senado continua la discusión en lo particular de esta reforma donde no se prevé ninguna modificación, por lo que una vez votara se turnará al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Adán Augusto López durante la discusión de la Ley de Aguas Nacionales en el Senado de la República este jueves 4 de diciembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

