Más Información

Giran orden de captura contra Hernán Bermúdez por crimen organizado, tráfico de armas y huachicol, tras su llegada a México

Giran orden de captura contra Hernán Bermúdez por crimen organizado, tráfico de armas y huachicol, tras su llegada a México

Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra

Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra

Frontera con México está más segura que nunca, tenemos más muro y habrá cargos por terrorismo, advierte Patrulla Fronteriza

Frontera con México está más segura que nunca, tenemos más muro y habrá cargos por terrorismo, advierte Patrulla Fronteriza

Trump sugiere revocar licencias de televisión que estén en su contra

Trump sugiere revocar licencias de televisión que estén en su contra

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

La cadena de televisión adn 40 cambió su nombre a adn Noticias desde el pasado 17 de septiembre, tras un evento encabezado por Benjamín Salas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de , quien junto al director Luciano Pascoe Rippey presentó una nueva etapa en la que el canal “evoluciona para cumplir exigencias y retos que el mundo del periodismo vive”.

Bajo el lema de “Te hablamos con la verdad”, detalló que la central de noticias se transforma para comunicar “de manera directa y eficaz” todo lo que acontece en México y en el mundo. Sobre todo, dijo, aquello que “algunos no quieren que sepas”.

De acuerdo con Salinas Sada, adn Noticias seguirá siendo un medio crítico “a las ideas, no a las personas” porque, aseveró, se busca incluir todos los puntos de vista, de todos los colores y “abrir espacios para que todos puedan venir”.

Lee también

Luciano Pascoe, director de adn Noticias, expuso que con este cambio el noticiero toma el camino de la libertad para informar y hablar con la verdad.

“Los invito a que tomen el camino de la verdad, el camino de la libertad, y el de la pluralidad, y que no tengan duda que ese camino, que va a hacer toda la diferencia para nuestro país y para nuestra sociedad”, expresó.

Además, se informó que el cambio de nombre no implica ningún cambio a la programación del canal ni en sus vías de emisión, ya que el canal 40 se mantendrá igual.

Lee también

La apuesta, indicaron Salinas Sada y Pascoe Rippey, es mantener grandes periodistas y sumar una nueva generación de comunicadores que vayan sobre la línea de dialogar con la verdad, sin miedo a que su voz sea callada.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses