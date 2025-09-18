La cadena de televisión adn 40 cambió su nombre a adn Noticias desde el pasado 17 de septiembre, tras un evento encabezado por Benjamín Salas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, quien junto al director Luciano Pascoe Rippey presentó una nueva etapa en la que el canal “evoluciona para cumplir exigencias y retos que el mundo del periodismo vive”.

Bajo el lema de “Te hablamos con la verdad”, detalló que la central de noticias se transforma para comunicar “de manera directa y eficaz” todo lo que acontece en México y en el mundo. Sobre todo, dijo, aquello que “algunos no quieren que sepas”.

De acuerdo con Salinas Sada, adn Noticias seguirá siendo un medio crítico “a las ideas, no a las personas” porque, aseveró, se busca incluir todos los puntos de vista, de todos los colores y “abrir espacios para que todos puedan venir”.

Lee también Magistrados del TEPJF se reúnen con Pablo Gómez e integrantes de la comisión presidencial para la reforma electoral

Luciano Pascoe, director de adn Noticias, expuso que con este cambio el noticiero toma el camino de la libertad para informar y hablar con la verdad.

“Los invito a que tomen el camino de la verdad, el camino de la libertad, y el de la pluralidad, y que no tengan duda que ese camino, que va a hacer toda la diferencia para nuestro país y para nuestra sociedad”, expresó.

Además, se informó que el cambio de nombre no implica ningún cambio a la programación del canal ni en sus vías de emisión, ya que el canal 40 se mantendrá igual.

Lee también Giran orden de captura contra Hernán Bermúdez por crimen organizado, tráfico de armas y huachicol, tras su llegada a México

La apuesta, indicaron Salinas Sada y Pascoe Rippey, es mantener grandes periodistas y sumar una nueva generación de comunicadores que vayan sobre la línea de dialogar con la verdad, sin miedo a que su voz sea callada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em