Zona Arqueológica de Uxmal, Yuc. Al manifestar que “hay cosas que son irreversibles y que ya no tienen marcha atrás”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado que su movimiento de transformación ya se echó a andar y no se detendrá, por lo que los corruptos, afirmó, no regresarán al gobierno.

Al encabezar una reunión con decenas de arqueólogos en la zona arqueológica de Uxmal, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que el cambio de mentalidad en el pueblo de México es irreversible.

Lee también Se presenta cortocircuito en visita de AMLO a zona arqueológica de Uxmal

"Ya hay cosas que son irreversibles, que ya no tienen marcha atrás, ya esto que se echó andar no se va a detener, no van a poder detenerlo, porque ya la gente ha tomado conciencia. Yo siempre hablo que lo más importante es el cambio de mentalidad en el pueblo, y eso es lo que está sucediendo nuestro país, imagínense que regresen los corruptos.

- "¿Ustedes creen que eso pueda pasar?”, consultó a los arqueológicos.

-“¡Nooo!”, aclamaron.

-“Claro que no. ¿Quién va a querer eso, nadie?”, afirmó.

Antes, Mauricio Vila (PAN), gobernador de Yucatán, agradeció al presidente López Obrador la inversión para desarrollar la reserva natural “Nuevo Uxmal” y el Tren Maya.

"Estamos muy agradecidos porque estamos totalmente convencidos de que un medio de transporte (Tren Maya) rápido y eficiente que nos permita traer parte de los millones de turistas que llegan a Cancún y la Riviera Maya.

Lee también Beatriz Gutiérrez Müller y AMLO “aportan” 250 pesos para canal de YouTube de Carlos Alazraki

“Sin duda, es un proyecto que Yucatán va a generar desarrollo económico empleo y prosperidad (...) esto nos ayuda no solamente a atraer más turistas y mejorar nuestra economía, sobre todo a conservar nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestra identidad, que nos hace ser tan orgullosamente yucatecos y mexicanos", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

tjm/rcr