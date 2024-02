El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al gobierno de Estados Unidos por aclarar que no hay ninguna investigación abierta contra de él por probables vínculos con el narcotráfico como dio a conocer The New York Times.

Sin embargo, el Mandatario aseguró que nunca se quedará callado ante las calumnias haya en su contra.

“Quiero agradecerle a los del gobierno Estados Unidos que ayer aclararon, porque pedí que aclararan; un vocero o un representante (de Seguridad Nacional) hizo la aclaración y agradecerles mucho”, dijo.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo criticó que The New York Times en vez de enviar una nota para disculparse, “se agarran que porque el teléfono, que porque contestamos, se sienten ofendidos, pero así el otro señor (Tim Golden) del de los premios lo mismo y es una tras otra”.

El presidente López Obrador señaló que este incidente de ninguna manera afectará la relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.

“Tenemos que actuar de manera responsable, pero que no quedarnos callados y que se entienda México es un país independiente, libre soberano, no somos colonia, no somos protectorado de ningún gobierno extranjero”.

Destacó que con el presidente de Estados Unidos Joe Biden se tiene una relación con un pie de igualdad, sin embargo, “pues hay mucho zalamero, lambiscón, achichincle, gana gracias y la decadencia en la política y en el periodismo”.

























maot