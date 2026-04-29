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Tras informarse que se presentaron cargos en Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha y otras personas mexicanas, la (AmSoc) exigió una pronta respuesta del gobierno mexicano y señaló que la cooperación no es operativa sino imperativa.

La AmSoc señaló que los procesos judiciales de Estados Unidos "se rigen por estándares rigurosos de investigación y debido proceso": "La gravedad del contexto exige respuestas institucionales a la altura del desafío".

"La cooperación judicial entre Estados Unidos y México no es optativa: es un imperativo derivado de los tratados, acuerdos y compromisos bilaterales que ambos países han asumido en materia de seguridad y combate al crimen organizado" destacó.

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Mencionó que estos hechos forman parte de "un entramado judicial de largo alcance", vinculado directamente a la detención de y a las consecuencias estructurales que dicho acontecimiento ha tenido sobre grupos criminales con presencia en Sinaloa y con ramificaciones transnacionales".

Además de responder con celeridad, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum transparencia y plena disposición institucional ante los mecanismos de cooperación judicial activados por las autoridades estadounidenses.

"La credibilidad de México como socio estratégico -económico, comercial y de seguridad— se juega también en la forma en que enfrenta estas circunstancias", dijo la AmSoc.

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De cara a la negociación del, indicó que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos: "Esa relación, profunda e interdependiente, no puede sostenerse de manera duradera sin una cooperación genuina en materia de Estado de derecho. Seguridad y prosperidad van de la mano".

Garantizamos, al mismo tiempo, nuestro respaldo a los principios del debido proceso y la presunción de inocencia para todas las partes involucradas. La firmeza institucional no está reñida con el respeto a las garantías procesales.

La American Society of Mexico confió en que este momento, "aunque complejo", sea una oportunidad para profundizar los canales de entendimiento y fortalecer una relación bilateral que ha demostrado, históricamente, capacidad de superar sus tensiones con visión de largo plazo.

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