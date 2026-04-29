Tras informarse que se presentaron cargos en Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha y otras personas mexicanas, la American Society of Mexico (AmSoc) exigió una pronta respuesta del gobierno mexicano y señaló que la cooperación no es operativa sino imperativa.

La AmSoc señaló que los procesos judiciales de Estados Unidos "se rigen por estándares rigurosos de investigación y debido proceso": "La gravedad del contexto exige respuestas institucionales a la altura del desafío".

"La cooperación judicial entre Estados Unidos y México no es optativa: es un imperativo derivado de los tratados, acuerdos y compromisos bilaterales que ambos países han asumido en materia de seguridad y combate al crimen organizado" destacó.

Lee también Especialistas descartan extradición fast track de Rocha Moya; acusaciones son mediáticas y buscan generar presión a México, afirman

Mencionó que estos hechos forman parte de "un entramado judicial de largo alcance", vinculado directamente a la detención de Ismael "El Mayo" Zambada" y a las consecuencias estructurales que dicho acontecimiento ha tenido sobre grupos criminales con presencia en Sinaloa y con ramificaciones transnacionales".

Además de responder con celeridad, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum transparencia y plena disposición institucional ante los mecanismos de cooperación judicial activados por las autoridades estadounidenses.

"La credibilidad de México como socio estratégico -económico, comercial y de seguridad— se juega también en la forma en que enfrenta estas circunstancias", dijo la AmSoc.

Lee también Cae en Michoacán “Comandante Giro", reclutador de sicarios del CJNG; aseguran drogas y armas

De cara a la negociación del T-MEC, indicó que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos: "Esa relación, profunda e interdependiente, no puede sostenerse de manera duradera sin una cooperación genuina en materia de Estado de derecho. Seguridad y prosperidad van de la mano".

Garantizamos, al mismo tiempo, nuestro respaldo a los principios del debido proceso y la presunción de inocencia para todas las partes involucradas. La firmeza institucional no está reñida con el respeto a las garantías procesales.

La American Society of Mexico confió en que este momento, "aunque complejo", sea una oportunidad para profundizar los canales de entendimiento y fortalecer una relación bilateral que ha demostrado, históricamente, capacidad de superar sus tensiones con visión de largo plazo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov