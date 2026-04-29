Autoridades federales detuvieron en Uruapan, Michoacán, a Hugo Armando Velázquez Barajas, alias Comandante Giro, de 26 años, y a Hugo Velázquez Cervantes, de 49 años.

De acuerdo a las investigaciones, “Comandante Giro” está relacionado con actividades de reclutamiento de personas para cometer delitos y homicidios en la localidad de “San Juan el Nuevo” y se le vincula con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada a la distribución de droga.

Los uniformados identificaron dos inmuebles utilizados por integrantes de un grupo delictivo.

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| Foto: Especial.

Posteriormente, obtuvieron de un Juez de Control las órdenes de cateo, las cuales fueron cumplimentadas en domicilios ubicados en Uruapan.

Durante las acciones operativas fueron detenidos los dos sujetos, en los inmuebles se aseguraron dosis de droga y cartuchos útiles.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Aseguraron dosis de droga y cartuchos útiles. | Foto: Especial.

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En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de mantener operaciones coordinadas para detener a generadores de violencia, debilitar las estructuras criminales y contribuir a la construcción de paz en Michoacán.

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JACL/cr