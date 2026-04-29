La instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión inició con la toma de tribuna de legisladores de Morena para impedir que se hablara del caso del gobernador, Rubén Rocha.

El senador del PAN, Ricardo Anaya, en tribuna expuso la gravedad del caso y mostró en tribuna la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra el gobernador sinaloense, el senador morenista Enrique Inzuza y otros funcionarios.

De inmediato, el diputado por Morena, Gabriel Hernández, subió a la tribuna y por varios minutos con gritos intento acallar el discurso del panista. Se sumaron legisladores oficialistas.

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Diputados y senadores de oposición también subieron y confrontaron a los morenistas. Minutos después, ambos bandos bajaron de la tribuna y Anaya continuó con su alocución.

“Me estoy refiriendo a la importancia de los trabajos que va a enfrentar la Comisión Permanente” indicó el panista quien agregó que hay solicitud de detención con fines de extradición, es decir, para efectos prácticos, lo que las autoridades de Estados Unidos piden son dos cosas. Uno, que se detenga al gobernador de Sinaloa de manera urgente y segundo que se inicie un procedimiento para poderlo extraditar”.

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bmc