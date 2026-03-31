La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (PRS), inauguró la Clínica de Diagnóstico con Cirugía Ambulatoria y Hemodiálisis en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México (Edomex).

El titular de PRS, Jacobo Olaf Rodríguez, indicó que dicho lugar consiste en una ampliación de las capacidades del Estado para garantizar el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud.

Agregó que es una responsabilidad fundamental y un aspecto clave con la finalidad de contribuir a la reinserción social.

Destacó que esta clínica permitirá atender enfermedades crónico-degenerativas, como la insuficiencia renal, y disminurá los peligros alusivos al traslado de personas privadas de la libertad a unidades médicas externas.

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“Fortalecer la atención médica al interior de los centros penitenciarios es esencial para proteger la salud y la vida, así como para consolidar un sistema basado en el respeto a los derechos humanos”, aseveró Rodríguez.

En su intervención el director del Cefereso No.1, Luis Fernando Mendoza, comentó que el logro es testimonio de una administración sensible a las necesidades de la población penitenciaria.

Hizo hincapíe en que la clínica nace con la misión de brindar servicios médicos de excelencia y un trato profundamente humano.

Por su parte, el coordinador general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Nahúm Román Mendoza, indicó que esta clínica representa un espacio digno, moderno y equipado con tecnología de vanguardia para atender la salud de las personas privadas de la libertad.

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La clínica cuenta con áreas y equipamiento para brindar servicios de odontología, telemedicina, oftalmología y medicina general, así como una sala de observación y recuperación ambulatoria.

También, dispone de tecnología de última generación, como equipos de rayos X, tomógrafo, fluoroscopía, quirófano para cirugías, laboratorio y farmacia, lo que la posiciona como una instalación única en su tipo dentro del sistema penitenciario nacional.

En el evento estuvieron presentes el titular del Órgano Interno de Control de la SSPC, Eduardo Rafael Cruz, el director general de Administración y Finanzas de PRS, Luis Rey Salinas y diferentes autoridades e invitados especiales.

La SSPC refrendó su compromiso con la modernización del sistema penitenciario, con un enfoque centrado en la dignidad, la salud y la reinserción social.

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