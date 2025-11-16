Tras conocerse los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Chile, el presidente nacional del PRI y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), Alejandro Moreno Cárdenas, expresó su reconocimiento a los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta y subrayó la importancia del proceso para la región.

“Felicitamos a Jeannette Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta presidencial en Chile. Su avance refleja la voluntad de un pueblo que se expresó con claridad en las urnas”, señaló Moreno en un mensaje difundido en redes sociales.

El dirigente priista destacó que una delegación de la Copppal dio seguimiento en terreno a una jornada democrática ejemplar, caracterizada por la paz, la participación ciudadana y el respeto a las instituciones.

“Chile ha dado una muestra de civismo y compromiso con el futuro. La democracia en nuestra región se fortalece cuando el pueblo decide con libertad y convicción”, afirmó.

Alejandro Moreno destacó la labor de observación que Copppal realizó durante los comicios, al reafirmar el compromiso de ese organismo con la transparencia electoral y el fortalecimiento institucional en América Latina, “en un contexto donde la estabilidad democrática es clave para el desarrollo regional”.

