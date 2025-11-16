En el marco de la reforma que promueve Morena en la Cámara de Diputados, para adelantar a 2027 la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, invitó a la ciudadanía a expresar su inconformidad en las urnas.

El diputado morenista se refirió a los actos de violencia registrados ayer al final de la marcha convocada por la Generación Z, e iniciados por un grupo minoritario, que no participó en la ruta de la marcha, pero que llegó al Zócalo capitalino para agredir a los policías que resguardaban Palacio Nacional.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Monreal invitó a quienes no comulguen con las políticas públicas del gobierno federal y las reformas trascendentes avaladas por la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión, a manifestarlo por medio de su voto en las urnas.

“Toda manifestación es permitida por la ley, toda libertad para expresar, para reunir, para opinar, para escribir está garantizada por la Constitución, por eso no tiene ninguna razón que la violencia se sitúe por encima de la razón, eso es lo preocupante y tenemos que evitarlo, ahí están las urnas, ahí está la vía electoral, ahí está la vía pacífica, para expresar en ellas nuestra inconformidad social o nuestra inconformidad política, por eso conmino a que todos cuidemos esos valores y esos principios”, dijo.

