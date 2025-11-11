La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la iniciativa para adelantar la revocación de mandato de 2028 a 2027 “es buena”.

No obstante, indicó que no debe aprobarse "al vapor", sino que se debe abrir un proceso de análisis y deliberación ampliamente en el Congreso de la Unión.

“Es una buena propuesta, porque se haría al mismo tiempo que la otra elección y no se tendrían que destinar recursos al siguiente año. Sin embargo, es algo que hay que poner a discusión, no aprobar al vapor”, señaló durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

La Mandataria explicó que la propuesta, impulsada por legisladores, busca modificar el calendario de la consulta de revocación de mandato para que coincida con otros procesos electorales, lo que permitiría un uso más eficiente de los recursos públicos.

Sheinbaum precisó que este mecanismo no es una idea reciente, sino una figura ya establecida en la Constitución, impulsada en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el principio de que los gobiernos deben rendir cuentas y someterse al juicio ciudadano a mitad de su administración.

“No se trata de que alguien esté pidiendo una revocación de mandato, eso ya está en la Constitución. Lo que se discute es cuándo se llevaría a cabo: si en 2027 o en 2028, como ocurrió en el caso del presidente López Obrador”, explicó.

La jefa del Ejecutivo federal insistió en que el tema requiere un debate serio y responsable antes de que se someta a votación, y recordó que la discusión podría realizarse en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Sheinbaum también mencionó que en su reciente reunión con legisladores se revisaron diversos temas pendientes, entre ellos la Ley contra la Extorsión, actualmente en análisis en el Senado, además de propuestas sobre protección animal y otras iniciativas promovidas por diputadas y diputados.

