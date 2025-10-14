Más Información
"Lo quieren regalado, ahí está"; productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios
Senado avala en lo general reforma a la Ley Aduanera; incluyen transitorio para que entre en vigor en 2026
Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma
Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) informó que a partir del 15 de octubre, el pase de abordar permitirá que los usuarios pasen por varias casetas de peaje rumbo al aeropuerto.
A través de una publicación en redes sociales, el AIFA detalló que si presentas tu pase de abordar en las casetas de cobro, podrás exentar el pago en las autopistas que conectan con dicho aeródromo. A continuación te decimos cuáles son las autopistas que te exentan del pago.
Lee también Tras lluvias, Defensa establece Centro Coordinador en el Aeropuerto Nacional de Pachuca; permitirá transportar víveres
Casetas que exentan pago de peaje rumbo al AIFA
En la misma publicación, el Aeropuerto compartió todas las autopistas que conectan con el AIFA, ubicado en el municipio de Zumpango, Estado de México.
Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México:
- Ajoloapan-Pachuca
- Pachuca
- Tulancingo-Pachuca
Peñón-Texcoco:
- Peñón
- Texcoco
- Entronque Peñón
Ecatepec-Pirámides:
- Ecatepec
- Tepexpan
México-Querétaro:
- Tepotzotlán
Circuito Exterior Mexiquense:
- TO Jorobas
- T1 Tultepec/Jaltenco
- A1b Huehuetoca
- A1a Huehuetoca
- T5 Tultitlán
- A33 Cocacalco
- A35 Salida a Coacalco
- T6 Cuautitlán Izcalli
- A5 Hank González
- T2 Ecatepec
- A12 Santa Inés
México-Pachuca:
- Ojo de Agua
- Entronque Ojo de Agua
- Revolución (México-Lechería/Texcoco)
- Revolución (México-Huehuetoca)
- Revolución (Huehuetoca-Pachuca)
- Ecatepec
Pirámides-Texcoco:
- Tezoyuca
- Nabor Carrillo (Peñón-Tequisistlán)
- Nabor Carrillo (Tequisistlán-Peñón)
- Nabor Carrillo (Texcoco-Tequisitlán)
Lee también ¿Pueden multarte si tomas fotografías en el aeropuerto?
Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/rmlgv