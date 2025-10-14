Más Información

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles () informó que a partir del 15 de octubre, el pase de abordar permitirá que los usuarios pasen por varias casetas de peaje rumbo al .

A través de una publicación en redes sociales, el AIFA detalló que si presentas tu pase de abordar en las , podrás exentar el pago en las autopistas que conectan con dicho aeródromo. A continuación te decimos cuáles son las autopistas que te exentan del pago.

Casetas que exentan pago de peaje rumbo al AIFA

En la misma publicación, el Aeropuerto compartió todas las autopistas que conectan con el AIFA, ubicado en el municipio de Zumpango, Estado de México.

Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México:

  • Ajoloapan-Pachuca
  • Pachuca
  • Tulancingo-Pachuca

Peñón-Texcoco:

  • Peñón
  • Texcoco
  • Entronque Peñón

Ecatepec-Pirámides:

  • Ecatepec
  • Tepexpan

México-Querétaro:

  • Tepotzotlán

Circuito Exterior Mexiquense:

  • TO Jorobas
  • T1 Tultepec/Jaltenco
  • A1b Huehuetoca
  • A1a Huehuetoca
  • T5 Tultitlán
  • A33 Cocacalco
  • A35 Salida a Coacalco
  • T6 Cuautitlán Izcalli
  • A5 Hank González
  • T2 Ecatepec
  • A12 Santa Inés

México-Pachuca:

  • Ojo de Agua
  • Entronque Ojo de Agua
  • Revolución (México-Lechería/Texcoco)
  • Revolución (México-Huehuetoca)
  • Revolución (Huehuetoca-Pachuca)
  • Ecatepec

Pirámides-Texcoco:

  • Tezoyuca
  • Nabor Carrillo (Peñón-Tequisistlán)
  • Nabor Carrillo (Tequisistlán-Peñón)
  • Nabor Carrillo (Texcoco-Tequisitlán)

