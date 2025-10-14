El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) informó que a partir del 15 de octubre, el pase de abordar permitirá que los usuarios pasen por varias casetas de peaje rumbo al aeropuerto.

A través de una publicación en redes sociales, el AIFA detalló que si presentas tu pase de abordar en las casetas de cobro, podrás exentar el pago en las autopistas que conectan con dicho aeródromo. A continuación te decimos cuáles son las autopistas que te exentan del pago.

Casetas que exentan pago de peaje rumbo al AIFA

En la misma publicación, el Aeropuerto compartió todas las autopistas que conectan con el AIFA, ubicado en el municipio de Zumpango, Estado de México.

Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México:

Ajoloapan-Pachuca

Pachuca

Tulancingo-Pachuca

Peñón-Texcoco:

Peñón

Texcoco

Entronque Peñón

Ecatepec-Pirámides:

Ecatepec

Tepexpan

México-Querétaro:

Tepotzotlán

Circuito Exterior Mexiquense:

TO Jorobas

T1 Tultepec/Jaltenco

A1b Huehuetoca

A1a Huehuetoca

T5 Tultitlán

A33 Cocacalco

A35 Salida a Coacalco

T6 Cuautitlán Izcalli

A5 Hank González

T2 Ecatepec

A12 Santa Inés

México-Pachuca:

Ojo de Agua

Entronque Ojo de Agua

Revolución (México-Lechería/Texcoco)

Revolución (México-Huehuetoca)

Revolución (Huehuetoca-Pachuca)

Ecatepec

Pirámides-Texcoco:

Tezoyuca

Nabor Carrillo (Peñón-Tequisistlán)

Nabor Carrillo (Tequisistlán-Peñón)

Nabor Carrillo (Texcoco-Tequisitlán)

