Raúl Morón, senador de Morena por Michoacán, se deslindó de Gerardo Fernández Noroña, por sus criticas y ataques en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, a quien calificó de “fascista” y de querer ser gobernadora por ese estado.

En entrevista lamentó las declaraciones del expresidente del Senado contra la viuda de Carlos Manzo, que dijo han agravado la crisis política que atraviesa la región.

Lee también De Lilly Téllez a Grecia Quiroz; todas las veces que Noroña ha ofendido a mujeres

“Bueno, nosotros en Michoacán, por cierto, después de lo que aconteció, suspendimos todos los eventos públicos, incluso fuimos menos protagonistas en redes sociales. Prácticamente guardamos silencio porque entendemos el dolor de ese equipo y también, pues es pertinente también, porque aparte a todos nos sacudió lo que pasó en Michoacán, la indignación la compartimos mucho. Y entendiendo este sentimiento, bueno, nosotros prácticamente no hemos dicho nada”, señaló.

“Son estilos de cada quien; nosotros coincidimos en que no es tiempo de polémicas”, dijo al ser cuestionado sobre los dichos de Fernández Noroña, así como dijo que está dispuesto a comparecer ante autoridades, ello ante los señalamientos de Grecia Quiroz contra él y el diputado Leonel Godoy, sobre la autoría intelectual del asesinato de Carlos Manzo. “Estamos a la orden; si hay pruebas, que se presenten”.

Lee también "Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide a Noroña solidaridad con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em