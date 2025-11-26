Más Información

Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; localizan vehículo en Zapopan y despliegan búsqueda

Mueren dos guardias nacionales tras tiroteo cerca de la Casa Blanca; gobernador de Virginia Occidental exige esclarecer el caso

Raúl Rocha Cantú: La historia detrás de su compra de Miss Universo y las acusaciones en su contra

Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, habría traficado huachicol y armas; Loret de Mola detalla red ligada al narco

De Lilly Téllez a Grecia Quiroz; todas las veces que Noroña ha ofendido a mujeres

Ariadna Montiel comparece en el Senado; destaca inversión de 850 mil mdp en Programas de Bienestar

Raúl Morón, senador de Morena por Michoacán, se deslindó de Gerardo Fernández Noroña, por sus criticas y ataques en contra de la alcaldesa de Uruapan, , a quien calificó de “fascista” y de querer ser gobernadora por ese estado.

En entrevista lamentó las declaraciones del expresidente del Senado contra la viuda de Carlos Manzo, que dijo han agravado la crisis política que atraviesa la región.

“Bueno, nosotros en Michoacán, por cierto, después de lo que aconteció, suspendimos todos los eventos públicos, incluso fuimos menos protagonistas en redes sociales. Prácticamente guardamos silencio porque entendemos el dolor de ese equipo y también, pues es pertinente también, porque aparte a todos nos sacudió lo que pasó en Michoacán, la indignación la compartimos mucho. Y entendiendo este sentimiento, bueno, nosotros prácticamente no hemos dicho nada”, señaló.

“Son estilos de cada quien; nosotros coincidimos en que no es tiempo de polémicas”, dijo al ser cuestionado sobre los dichos de , así como dijo que está dispuesto a comparecer ante autoridades, ello ante los señalamientos de Grecia Quiroz contra él y el diputado Leonel Godoy, sobre la autoría intelectual del asesinato de Carlos Manzo. “Estamos a la orden; si hay pruebas, que se presenten”.

