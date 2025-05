En el marco del reconocimiento póstumo al expresidente de Uruguay, José Mujica, fallecido este martes 13 de mayo, la senadora Lilly Téllez arremetió contra Morena, al que calificó de narco partido y llamó a los funcionarios y legisladores morenistas de hipócritas por elogiar la austeridad con que vivió el exmandatario uruguayo, pero vivir con lujos y derroches.

La panista fue más allá al exigir al coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, a quien acusó “huachicoleros fiscal”, que explique con qué carteles se asoció durante su paso por la gubernatura de Tabasco y cuánto costó su presunto reciente viaje a París.

Lilly Téllez ocupó el turno del PAN en el reconocimiento a José Mujica para criticar la “falsa austeridad” de Morena.

“Cómo pueden venir a alabar al fallecido presidente y a decir que qué bien que era tan austero y que vivía en la pobreza y que eso es lo que ustedes admiran, cuando ustedes defienden las propiedades el emporio de Bartlett.

“Como puede Noroña que se la ha llevado dándose una vida de hiperlujo con dinero de la gente, ¿cómo puede alabar al hoy fallecido que en paz descanse? La vida de Noroña es totalmente diferente a la austeridad. A él le gusta viajar en primera clase.

“Cómo pueden alabar, qué hipócritas son, ahí está Nahle con sus filas de camionetas enormes, no sé si 10 camionetas blindadas, y la cantidad de departamentos en que la han exhibido. La camioneta blindada último modelo de la senadora Chávez llena de escoltas, ella también es completamente diferente a la austeridad y a la pobreza”, acusó.

A Adán Augusto López, la senadora panista envió una batería de cuestionamientos:

“¿Cuánto costó su primera clase a París después de que Sheinbaum dijo que guardaran austeridad? ¿Con qué cárteles está usted asociado para haber dejado a Tabasco en un nivel de violencia brutal? ¿Y con qué cárteles también hizo acuerdos que dejó a todo el país, después de ser secretario de Gobernación, en los niveles de violencia sin precedentes en México? ¿Tiene visa todavía? ¿Por qué se le ve tan preocupado ahorita, tan desencajado por la entrega de los Chapitos?”.

El coordinador de los senadores morenistas desmintió que haya viajado la semana pasada a París, Francia. “¿Sabe dónde estuve yo la semana pasada? Y eso puedo demostrárselo. Yo no he viajado en primera clase a París. Es más, yo no he viajado a París desde hace como tres o cuatro meses. Acudí a visitar a mi hijo, para su información, que estudia por allá”.

La senadora Lilly Téllez interrumpió varias veces al senador Adán Augusto López, quien la llamó “la gritona y la loca del pueblo”, y ante los ánimos encendidos en el salón de Plenos, el presidente de la Mesa Directiva decidió decretar un receso.

Al reanudarse la sesión, el exsecretario de Gobernación insistió en que es falsa la información de su supuesto viaje a Francia y reveló el motivo de su ausencia.

“Ella me dice que cuánto me costó un boleto de primera clase de un viaje a París y yo le estoy aclarando que no estuve en París. Me hubiera gustado estar, por supuesto, ¿a quien no?, pero no estuve en París esta semana o este fin de semana. Estuve aquí cerquita en un hospital porque sufrí una intervención quirúrgica, que era el seguimiento a una intervención quirúrgica que -a varios de nuestros compañeros les consta- sufrí hace como dos meses. Entonces aclarada su mentira”, recalcó.

Adán Augusto López defendió su gestión como gobernador de Tabasco y como secretario de Gobernación y rechazó haber pactado con el crimen organizado.

“Segunda mentira, yo no pacté con nadie. Yo fui gobernador de Tabasco y lo fui porque hasta ese momento fui el gobernador más votado en la historia de Tabasco”, enfatizó.

Lilly Téllez también le pidió que reconozca públicamente que ella nunca fue a verlo a la Secretaría de Gobernación para pedirle protección para ella y su familia, pero el líder de la fracción morenista reiteró que sí lo fue a buscar para que el gobierno federal la protegiera.

“No tiene autoridad moral, no tiene memoria, y está la constancia. Yo puedo demostrarle a usted cuándo fue a la Secretaría de Gobernación y cuándo me entregó el documento, que me lo entregó en dos ocasiones. (…) Y sí me entregó una carta, que era la carta de una ‘plañidera’ que pedía apoyo de la Guardia Nacional para un hijo, si mal no recuerdo. Esa fue la primera vez, y fue en la Secretaría de Gobernación. La segunda vez comía en un restaurante aquí cerca, creo que en Le Mustache, con Raúl Ojeda, cuando usted se acercó con su estilo, con su telefonito, a quererme grabar otra vez la pregunta”, recordó el exsecretario de Gobernación.

Lilly Téllez dijo que senador Adán Augusto López no contestó lo más importante. “Necesitamos saber por qué dejó a Tabasco en los niveles de violencia nunca antes vistos y por qué dejó a México en los niveles de violencia, criminalidad y asesinatos sin precedentes, con qué cárteles pactó. No contestó eso.

“Pero sí nos dio también otra información que, aunque no se le había pedido, él solo la dio. El pez por la boca cae, dirían. Queremos saber por qué su hijo no estudia en una universidad del bienestar, por qué su hijo estudia en París. Y queremos también que conteste qué cargos tentaba la senadora Andrea Chávez cuando era su chofer, porque llevaba al frente la seguridad del que era entonces secretario de Gobernación. Yo le pido al senador Adán Augusto que no saque la vuelta a las preguntas, que las conteste y que tampoco mande a las senadoras a defenderlo. Que tenga pantalones y responda”.

