Senadores y diputados federales del PAN y PRI anunciaron por separado que analizan la posibilidad de presentar una propuesta alterna a la iniciativa presidencial de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ante el evidente rechazo del oficialismo a modificar de fondo el proyecto original.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, expuso que hay voluntad de trabajar en este proyecto con otras bancadas de oposición ya sea para empezar de cero con una nueva propuesta o realizar una modificación profunda a la presentada por el Ejecutivo Federal.

En rueda de prensa, destacó que se prepara una “propuesta concreta a nivel de dictamen para resolver cuatro aspectos que nos parecen por mucho los más problemáticos:

“El tema de la concentración, segundo el tema de la censura que sigue presente; tercero la violación de los datos personales; y cuarto las violaciones al Tratado de Libre Comercio”, enumeró.

“Sí, estamos trabajando en un documento y por supuesto nos vamos a concentrar en un dictamen, no en Power Point como el que presentaron el día de hoy en la mañanera”, indicó.

Por separado, la senadora del PRI, Carolina Viaggiano, apuntó: “Nosotros, vamos a insistir en que aprovechemos la oportunidad de hacer una buena ley, y estamos trabajando en presentar, en todo caso, para este efecto, estamos valorando si presentamos una propuesta alterna o de lo que deba corregirse de esa ley, en base a lo que hemos estado escuchando de nuestros compañeros, de los expositores que han venido”.

Insistió en que la iniciativa presencial es una ley de censura y de control, absolutamente, y también de vigilancia, porque conjuntamente con otras leyes, pues es evidente que está esencialmente buscando controlar y es un absoluto retroceso.

Piden comparecer a José Peña Merino

A su vez, Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, exigió públicamente que José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), comparezca ante las comisiones del Senado y no delegue su representación.

La exigencia fue realizada en el marco de los debates sobre la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Lamentó que Peña Merino haya preferido acudir hoy a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en lugar de presentarse ante los legisladores.

“Es que venga Pepe Merino, no que mande representantes; que venga, que platique con los grupos parlamentarios, con los ponentes. Y además, fue a decir algo en la mañana… ¿de veras cree que uno no conoce? ¿Cree que los medios no conocen? ¿Quiere mandar distractores?”, apuntó.

Advirtió sobre los riesgos que implican los cambios propuestos a diversos artículos de la legislación en materia de telecomunicaciones.

Expuso que a pesar de que el gobierno anunció el retiro del polémico artículo 109, que el artículo 8, fracción 62, aún permite la suspensión de transmisiones por parte de la agencia, lo cual es un atentado contra la libertad de expresión.

