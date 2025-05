"Ellos han dicho que no negocian con terroristas"; Sheinbaum cuestiona acuerdo del FBI con familiares de "El Chapo" para entregarse

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) imputó los primeros cargos por narcoterrismo a dos líderes de una facción del Cártel de Sinaloa al mismo tiempo permitió que un grupo de familiares de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, se haya entregado al FBI como parte de una negociación.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que lo que ha pedido al gobierno de Estados Unidos es que haya respeto, colaboración y coordinación.

"¿Cómo declaran terroristas? O sea, porque ellos han dicho que no negocian con terroristas. Entonces, ¿Qué pedimos en general? Respeto, colaboración, coordinación", dijo.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal recordó que Ovidio Guzmán "El Ratón" fue extraditado por México a Estados Unidos.

"Recuerden que en el caso de esta persona que va a declarar fue enviado por México en una extradición. Entonces es la comunicación entre las instituciones lo que debe prevalecer siempre", dijo en Palacio Nacional.

"Tiene que dar la información primero, no hay información; no tenemos la información oficial pública que diga porque entró está familia. Hay que recordar primero, el tema de la extradición (de Ovidio Guzmán), si hay una política de no negociar con terroristas, porque en una decisión de ellos deciden nombrar a algunas organizaciones del crimen organizado como terroristas, pues que informen si hay un acuerdo o no hay un acuerdo cómo es que están llegando a un acuerdo cómo es lo que hacen"m, señaló.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que deben informar ya que la familia de Ovidio Guzmán son mexicanos, y porque su familiar, es decir, Ovidio Guzmán, fue extraditado de México a Estados Unidos por lo que tienen una carpeta de investigación incluso hubo elementos que fallecieron en su detención.

"Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, el temas aquí que información dan y como explican eso", mencionó.

