El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández aclaró que no será el martes, sino hasta este miércoles 30 de abril cuando inicien los diálogos sobre la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En breve entrevista, informó que ese día los senadores recibirán la visita de representantes de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

“Vamos a iniciar un conversatorio, se va a invitar a todos los actores y a las organizaciones que han mostrado algún interés en la ley”, apuntó.

El senador morenista dijo que este martes, presentará ante la Junta de Coordinación Política una propuesta para que se lleve a cabo el diálogo con los involucrados en el tema de esta nueva ley de telecomunicaciones.

Aclaró que todavía no se sabe si habrá o no modificaciones a la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado y tampoco se tiene certeza de cuándo se llevará a cabo el periodo extraordinario en el que el dictamen será discutido y votado por el pleno.

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, afirmó que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no representa un atentado contra la libertad de expresión.

Enfatizó que “la única manera de controlar brutalmente a los medios es a través de una dictadura, y nosotros no somos eso”, y desmintió así las versiones que acusan al gobierno de intentar limitar la libertad de prensa.

“De perugruyo decirlo, nosotros no vamos a atentar nunca contra la libertad de expresión. Pues nos dicen cosas terribles, hombre, y no, hemos luchado, ni derecho a réplica pedimos luego. O sea, no... Pero, además es falso que con una legislación tú puedas controlar. La única manera de controlar a los medios de manera brutal es con una dictadura. Esa es la única manera y nosotros no somos eso”, enfatizó.

Ley de Telecomunicaciones preocupa con debilitamiento del PJ: exrelatores de ONU y CIDH

La discusión y posible aprobación de la nueva ley en materia de telecomunicaciones representa un riesgo frente al debilitamiento del Poder Judicial con la primera elección de personas juzgadoras, así lo afirmaron exrelatores de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

En un panel organizado por la organización Artículo 19 en la embajada de Noruega, el exrelator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión de la ONU, David Kaye, y la exrelatora especial para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botello, coincidieron en que la nueva legislación, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, podría violentar gravemente la democracia en México.

Frente al contexto de la reforma judicial y la próxima elección de jueces, ministros y magistrados, ambos especialistas en derechos humanos y libertad de expresión consideraron que la ya conocida como “ley mordaza”, específicamente el artículo 109 que permite bajar plataformas digitales que incumplan las normativas de operación del gobierno, puede vulnerar el derecho de la ciudadanía a expresarse libremente en redes sociales.

David Kaye destacó que antes de avalar cualquier legislación que regule los mensajes y campañas que se promuevan en espacios televisivos, radiofónicos y de redes sociales, debe analizarse si dichas normativas no atentan contra la democracia y las libertades individuales.

“Sin ninguna restricción del Poder Judicial, esta legislación podría dar paso a que los gobiernos hagan una censura directa y esa es una muy grande violación a derechos humanos: coartar la libertad de expresión en espacios digitales”, comentó en la mesa moderada por la periodista Carmen Aristegui.

En la segunda parte del panel, Catalina Botello aseguró que “no es posible que una democracia sobreviva sin la independencia del Poder Judicial” y vio en el caso mexicano de elección de juzgadores grandes posibilidades de que el crimen organizado y el gobierno federal puedan incidir en los candidatos.

“Sé que definitivamente pasaría en Colombia, que es mi país y el ejemplo que conozco. Por las condiciones, veo en el caso mexicano también posibilidades, porque el crimen busca dos cosas: controlar la agenda informativa y la protección institucional”, señaló.

