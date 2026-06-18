Personas ajenas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), grupos de presión, aspirantes y padres de familia, impidieron de forma violenta este jueves la celebración del proceso de admisión a licenciatura, correspondiente a los casos en los cuales se detectaron inconsistencias e irregularidades en un reducido número de exámenes que se estaban atendiendo personalmente.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios expuso que ante la negativa y el rechazo de participar en dicha oportunidad -conforme al procedimiento establecido en la convocatoria de la Universidad Nacional, el cual fue informado mediante diferentes plataformas y en el comunicado que se les hizo llegar a los interesados el pasado martes 16 de junio, con apego a la normatividad universitaria-, se ha cancelado esta opción para el grupo de aspirantes citados por la mañana de este jueves 18.

Expresó que en virtud de dichos sucesos se ha informado a los aspirantes, quienes fueron convocados el día de hoy por la tarde o el 19 de junio, que se reprogramará este ejercicio para ellos.

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La UNAM reiteró su compromiso de garantizar procesos de admisión transparente, con reglas claras y equidad; asimismo, informó que tomará las medidas legales y presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades contra las personas o empresas que ofrecen servicios fraudulentos, así como aquellas que hicieron o lleven a cabo actos de violencia en contra de la Universidad y su personal.

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