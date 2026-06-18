La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reafirmó su liderazgo académico al consolidarse como la institución de educación superior mejor posicionada del país en la edición 2027 del QS World University Ranking, uno de los indicadores internacionales más influyentes para evaluar el desempeño universitario.

La máxima casa de estudios destacó especialmente en los rubros de reputación académica, empleabilidad de sus egresados y redes internacionales de investigación, lo que le permitió mantenerse entre las universidades más reconocidas del planeta.

El ranking QS analiza anualmente a instituciones de más de 100 países mediante nueve indicadores: reputación académica, reputación entre empleadores, proporción de académicos por estudiante, citas por académico, académicos internacionales, estudiantes internacionales, red internacional de investigación, resultados en empleo y sustentabilidad.

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En esta edición, que incorporó 341 universidades más que el año anterior, la UNAM obtuvo 99.3 puntos en reputación académica, indicador en el que se ubicó en la posición 28 a nivel mundial. Además, registró uno de sus avances más significativos en la dimensión de red internacional de investigación, al pasar del lugar 110 al 86 global, con una calificación de 95.2 puntos.

La institución también mejoró en empleabilidad, rubro que mide el éxito de los egresados para incorporarse al mercado laboral, donde alcanzó 94.2 puntos.

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Con estos resultados, la UNAM se coloca al nivel de universidades pertenecientes a los sistemas de educación superior más consolidados del mundo, encabezados por Estados Unidos, China y Singapur.

La universidad destacó que este reconocimiento es resultado del trabajo de miles de académicos, investigadores y estudiantes, cuya labor fortalece la formación profesional, la producción científica y la colaboración internacional, factores que han permitido ampliar el prestigio de la institución dentro y fuera de México.

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