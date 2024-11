Sr. Director:

El artículo publicado el 5 de noviembre de 2024 en EL UNIVERSAL con el encabezado “LO QUE SE JUEGA MÉXICO CON LA ELECCIÓN EN EU”, en el apartado señalado como Postdata 2, se hacen señalamientos que son falsos y sobre los cuales solicito se aclaren.

Señalo que no tengo parentesco alguno con el Sr. Juan Estrada Hernández, no es mi primo, no es mi pariente y no he sido notificado de investigación alguna, además de que no se señala qué autoridades supuestamente la iniciarían.

Mi desempeño laboral en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito aportó valiosas contribuciones al propio organismo y al país, tales como la renovación de sus instalaciones, la creación del programa de textos para secundaria y el relanzamiento del programa de Braille para invidentes. Asimismo, fue regla puntal la entrega oportuna y suficiente de los libros en todos los inicios de ciclo escolar a mi cargo. A diferencia de lo que manifiesta en el texto publicado que considero infamante y tendencioso al no señalar la supuesta acusación, ni demuestra la afirmación que pueda tener influencia en las decisiones de la dependencia que dirige mi esposa. No aporta ni señala medios de prueba que sustenten dicha afirmación.

Atentamente

Miguel Antonio Meza Estrada