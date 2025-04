"A penas nos enteramos", dice Rosa Icela Rodríguez sobre su viaje a Roma; califica al papa Francisco como líder social fuera de serie

La secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez informó que viajará al Vaticano este jueves para asistir a la ceremonia para despedir al papa Francisco, la cual se llevará a cabo el sábado 26 de abril.

“Hace rato hablé con el embajador de México allá en el Vaticano, Alberto Barranco y apenas estamos en los detalles. Ahorita voy a hablar con el canciller para ver qué tenemos que hacer, si tenemos que llevar una carta de la presidenta, en fin, pero llevamos las condolencias de México frente a una figura, un líder religioso, un líder social fuera de serie”, dijo.

Tras su participación en la mesa de diálogo con madres buscadoras, la titular de Gobernación se dijo triste por la partida del papa Francisco y afirmó que para los mexicanos, el pontífice representó grandes avances y reconoció las posturas que tuvo frente a la sociedad, la justicia y los desamparados.

“Realmente a los que somos católicos pues nos ha pesado su partida. Entonces, todavía no hablo con la presidenta porque apenas nos enteramos y no he hablado con ella, pero por lo menos hasta el momento lo que les puedo decir es llevar las condolencias del pueblo y del gobierno mexicano”, mencionó en entrevista con medios de comunicación.

Al decir que el mundo quiere otro religioso católico como el jesuita argentino, a quien describió como incomparable, explicó que desconoce los detalles del viaje, pero dijo confía que la cancillería y la Embajada de México coordinen.

Al preguntarle su opinión respecto a la llegada de un nuevo líder de la Iglesia Católica, contestó que le corresponde al Cónclave elegir: “Era una figura incomparable, ustedes saben todas las propuestas, su pensamiento filosófico. Estamos muy tristes, le toca al cónclave que son 135 (cardenales), yo no soy la especialista ni la mejor para darles una opinión”, explicó.

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que vaya a viajar a El Vaticano para estar presente en los funerales del Papa Francisco y en su lugar, anunció que será Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación (Segob), quien representará al Gobierno de México.

“Presidenta, ¿definió ya ustedes si va a acudir a Roma a los funerales del Papa?”, se le preguntó en conferencia de prensa matutina. “No, vamos a enviar a Rosa Icela Rodríguez como representante del Gobierno de México. Va a ir la secretaría de Gobernación en nuestra representación”, respondió en Palacio Nacional.

