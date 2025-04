Este martes se reanudaron las mesas de diálogo sobre la agenda de desaparición y búsqueda de personas, entre colectivos de familias buscadoras y la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Rosa Icela Rodríguez, quien aseguró que los resultados no serán inmediatos pero confía en la colaboración entre instancias y rastreadoras.

Recordó las propuestas de reforma e iniciativas de ley en la materia, enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum: “Como principios fundamentales, el estado debe garantizar y proteger. El gobierno tiene la obligación de llevar a cabo la búsqueda de personas, asegurando la debida coordinación y cooperación con los integrantes de los tres órdenes de gobierno.

“No es tarea fácil, pero lo vamos a hacer con el apoyo y la las Fiscalías y procuradurías de justicia estatales y general deben hacer efectivo el acceso a la justicia, coordinación, y participación. La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad son ejes centrales del gobierno y por ello es necesario fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda de personas”, dijo.

Enlistó las más de diez propuestas contempladas en la reforma, entre las que destacan: la creación de una plataforma única de identidad, la cual integra la con huella y fotografía desde el nacimiento, no solo a partir de los dieciocho años como está actualmente el el la identificación electoral, sino que se propone que sea desde el nacimiento. Y la alerta localización e identificación con la activación inmediata en todo el país al momento de un reporte de desaparición o monolocalización de una persona y que hace obligatoria la participación de autoridades y entidades públicas y privadas.

“Vamos a integrar un equipo multidisciplinario de diferentes entidades. No solamente es la Secretaría de Gobernación. Hoy estamos aquí con la Fiscalía General de la República y con otras dependencias con el propósito de fortalecer la colaboración institucional, tener herramientas suficientes, conocimientos y la formación necesaria para brindar atención adecuada a cada caso y a las víctimas. No permitiremos actos de corrupción, si no, ¿cómo vamos a poder avanzar así? Tampoco permitiremos omisiones en la sistematización de la información. Por eso habrán responsables de cada cosa, gramos de responsabilidad y también de sanción”, explicó.

Al menos 40 colectivos y 100 personas buscadoras de Sonora, Zacatecas, Jalisco, Oaxaca Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Ciudad de México, Sinaloa y de El Salvador, asistieron esta mañana a un encuentro para discutir propuestas en materia de búsqueda e identificación forense.

Araceli Rodríguez, madre buscadora arrancó la quinta reunión al recordar el derecho a la participación de las familias en la formulación de cada uno de los instrumentos legales, programáticos o de políticas públicas, y en los órganos ciudadanos, así como el reconocimiento a su labor en distintas actividades de búsqueda.

“Las y los familiares hemos aprendido a través de una larga historia de dolor y esfuerzo permanente que empezó para muchos de nosotras hace casi dos décadas, con búsquedas individuales, desesperantes, imposibles, que poco a poco, desde la solidaridad y la conciencia, fueron creciendo los primeros vínculos de dignidad y justicia. Hasta conformarnos en colectivos, redes, plataformas, movimientos que hoy constituyen un enorme referente de organización y fuerza moral para encontrar a las víctimas”, dijo la también integrante del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).

Recordó la participación de las familias en la elaboración de propuestas como fue la ley general de víctimas, la ley general sobre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, la ley general de declaración de ausencia, los protocolos de búsqueda, mecanismos especiales para la identificación forense y la exigencia cotidiana, correcta y tremenda.

“Hemos elaborado diagnósticos, informes, proyectos y propuestas para identificar los obstáculos y proponer medidas para afrontarlos, planteando en estas mesas de trabajo con distintas instrucciones, en muchos casos sin una salida realmente productiva. Hemos participado en innumerables búsquedas de todo tipo, en exhumaciones, en procesos de identificación, haciendo frente a riesgos crecientes y a los efectos de estas experiencias conjuntamente desgastantes y traumáticas”, mencionó.

Con la presencia de organizaciones civiles Data Cívica, el Comité de Cruz Roja Internacional (CICR), Serapaz, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamde), poco a poco, activistas expusieron temas prioritarios como la búsqueda inmediata y la seguridad para familias buscadoras.

Durante la reunión, informaron que hasta el cuarto foro, van más de 300 propuestas realizadas por el Colectivo Una Luz en el Camino, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A.C, Uniendo Cristales A.C, Madres Independientes buscado a sus hijos, Familias Caminando por Justicia, Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa años 70s.

También asistieron los colectivos Verdad, Memoria y Justicia de Personas Desaparecidas en Quintana Roo; Proyecto de búsqueda Guanajuato, Siguiendo tu rastreo con amor, Buscadoras Zacatecas A.C, Sabuesos Guerreras Oaxaca, Ángeles de pie por ti, Perdidos hasta encontrarlos de Sonora, Buscadoras Huatabampo Sonora, Por amor te busco Tamaulipas y Colectivo Colibrí.

Las reuniones continuarán mañana miércoles 23 de abril y el jueves 24 de abril, donde se discutirán la mejora de base datos de personas desaparecidas, así como sistemas de información, prevención de desapariciones y reunión plenaria con la presencia de autoridades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

