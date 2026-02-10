Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que habrá lluvias en distintas regiones del país, ambiente frío con heladas y posible caída de nieve en zonas serranas del noroeste y norte, así como rachas de viento fuertes y oleaje elevado en costas.

El SMN indicó que a partir de este día un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable y un incremento de las temperaturas vespertinas en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se pronostican lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Chihuahua; chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila y Oaxaca y se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Lee también CDMX reporta primer deceso por sarampión, suman 28 en el país

Además, se espera caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, el norte de Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Las precipitaciones serán originadas por una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical.

En cuanto a temperaturas mínimas, se prevén valores de -10 a -5 grados Celsius con heladas en Baja California. De -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Sonora, el norte de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 grados en zonas altas de Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

También se prevén rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en el golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas, y viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.

Se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como viento de componente sur en Tamaulipas y Veracruz. En Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla, las rachas serán de 30 a 50 kilómetros por hora.

Lee también Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

En el litoral, se prevé mar de fondo de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros en el golfo de Tehuantepec.

Respecto a temperaturas máximas, se esperan valores de 35 a 40 grados Celsius en Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, el suroeste de Puebla, la costa e istmo de Oaxaca y el oeste de Chiapas. De 30 a 35 grados en San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc /apr