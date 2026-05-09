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El (SMN) informó que en el Día de las Madres continuará el y extremadamente caluroso en gran parte de México, además de lluvias.

En su pronóstico del tiempo, dicha dependencia a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) adelantó que a partir del próximo lunes 11 de mayo se prevén precipitaciones de fuertes, muy fuertes e intensas.

Bajas y altas temperaturas

Para la madrugada de este domingo habrá de -5 a 0°C en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 °C en las sierras de Baja California, Estado de México y Sonora.

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Con referencia a las altas temperaturas, irán de los 30 a los más de 45°C:

  • De 30 a 35 °C: Nuevo León y Aguascalientes.
  • De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila (suroeste), Tamaulipas (centro y sur), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato (noreste), San Luis Potosí (sur), Querétaro (norte y centro), Estado de México (suroeste), Hidalgo (norte y noroeste), Puebla (suroeste) y Quintana Roo.
  • De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán (centro), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (oeste), Morelos, Veracruz (sur), Tabasco (este y sur), Campeche (norte y oeste) y Yucatán (oeste y suroeste).
  • Más de 45 °C: Sonora (sur y este), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

Lluvias

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Podría causar encharcamientos, inundaciones, y aumento de los niveles de los ríos y deslaves.

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.
  • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Tabasco (sur).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (sureste) y Chiapas (centro y sur).
  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur) y Oaxaca (norte).

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De igual forma, para el siguiente lunes, el SMN pronostica el mantenimiento del ambiente caluroso en al menos 23 entidades. Por último, agrega que un nuevo frente frío se acercará a la frontera mexicana norte.

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dft/bmc

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