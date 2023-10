Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cumplió 100 días al frente de la Cancillería y entregó 100 cartas de naturalización, 50 mujeres y 50 a hombres.

Bárcena encabezó la Ceremonia de Entrega de Cartas de Naturalización a 100 personas originarias de 35 países, quienes cumplieron con los requisitos establecidos en las leyes mexicanas para adquirir voluntariamente este vínculo con México.

La secretaria de Relaciones Exteriores reiteró el compromiso del Estado mexicano de servir y brindar protección a las y los nuevos ciudadanos, además que les exhortó a ejercer sus derechos y a cumplir los deberes que conlleva la adquisición de la nacionalidad mexicana.

Les alentó también a representar a México al más alto nivel en cualquier lugar.

“Ustedes, todos, son ciudadanos del mismo calibre, con los mismos derechos que todos los que nacimos aquí. Ya son hoy ciudadanos plenos de nuestra patria."

“Por lo tanto, pueden votar, pueden ser votados a cargos de elección popular; pueden asociarse libremente, pueden participar en los asuntos políticos del país, y por eso es tan importante invitarlos a reflexionar qué significa ser mexicano o mexicana y qué huella quieren ustedes dejar en este país y en las generaciones futuras”, declaró.

En esta ceremonia se entregó la nacionalidad al futbolista Julián Quiñones y la música de Fila-Viola, Marisol González Gómez, así como a la hija de Nadine Flora Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

“Me siento profundamente emocionado de ser como Chavela Vargas, una mexicana que no nació en México pero que, a pesar de eso, ama profundamente al país. Es un honor estar hoy aquí, en este momento significativo. Me siento agradecido al recibir mi carta de naturalización. Oficialmente me convierto en mexicano por todas las leyes”, compartió el futbolista Julián Quiñones durante el evento.

