La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, garantizó que el proceso electoral de 2024 será libre, pacífico y ordenado, y se demostrará que “hemos desterrado para siempre el autoritarismo, la corrupción, el fraude electoral y las prácticas antidemocráticas del pasado”.

Al comparecer ante el Pleno del Senado con motivo de la Glosa del V Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria aseguró además que el gobierno de la cuarta transformación respeta y promueve el pensamiento crítico y la libertad de expresión.

“No utilizamos el poder del estado para silenciar a la disidencia, sino que se realizan esfuerzos para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos cuya integridad está en riesgo a causa de su actividad profesional”.

Luisa María Alcalde dijo que el Ejecutivo Federal promueve el diálogo y la coordinación con los Poderes de la Unión bajo el principio republicano de división de poderes, convencido de que debe haber respeto, equilibrios, independencia y que ninguno puede pretender colocarse por encima de otro ni sustituirlo.

“Estamos fortaleciendo la democracia todos los días porque sabemos que solo haciéndola valer y convirtiéndola en un hábito podemos vivir en paz y armonía. En este sentido y de cara al proceso electoral de 2024, mantendremos la coordinación con las autoridades electorales y los gobiernos estatales para garantizar que se desarrolle de forma libre de forma pacífica, de forma ordenada”, enfatizó.

En su primera intervención ante el Pleno, recalcó que los mexicanos “tenemos la enorme responsabilidad histórica de demostrar que hemos desterrado para siempre el autoritarismo, la corrupción, el fraude electoral y las prácticas antidemocráticas del pasado y que con independencia de nuestros proyectos políticos, de nuestras preferencias e intereses personales, tenemos un compromiso superior y ese compromiso es con el pueblo de México”.

La titular de la Segob remarcó que como responsable de la política interna del país, “me he reunido con gobernadores, legisladores y funcionarios de todos los partidos; con ministros, consejeros y magistrados; fiscales generales e integrantes de organismos autónomos; y siempre lo he hecho con respeto, animada por construir soluciones perdurables en beneficio de todas y todos, y no sólo de unos cuantos”.

































