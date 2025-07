Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado desde mayo pasado por funcionarios de su Departamento de Justicia y por la fiscal general, Pam Bondi, de que su nombre aparece en “múltiples ocasiones” en los archivos del polémico caso contra el pederasta Jeffrey Epstein, reportaron The Wall Street Journal y The New York Times.

Citando a altos funcionarios de la administración republicana, el WSJ afirma que la fiscal general y su número dos, Todd Blanche, comunicaron al mandatario que su nombre figuraba en los documentos junto a otras figuras conocidas.

El presidente negó la semana pasada que Bondi le hubiera informado sobre si su nombre figura en los archivos.

En la “sesión informativa de rutina”, donde este no era el tema central, Bondi y su equipo habrían dicho a Trump que los archivos contenían lo que consideraron como “rumores no verificados sobre muchas personas, incluido Trump, que habían tenido contacto con Epstein en el pasado”. Según The Wall Street Journal, una de las fuentes con conocimiento de los documentos afirmó que estos “incluyen cientos de nombres más”.

Los directivos del Departamento de Justicia también habrían informado a Trump que no planeaban publicar más detalles sobre el caso, después de que confirmaran a inicios de julio que no había evidencias de la existencia de una “lista de clientes” a los que el magnate chantajeaba, además de afirmar que el pederasta murió por suicidio en una prisión federal en 2019.

La Casa Blanca calificó el informe del WSJ sobre los archivos de Trump como “noticias falsas inventadas por los demócratas y los medios liberales”.

El Departamento de Justicia emitió una declaración conjunta de Bondi y Blanche diciendo que “nada en los archivos justificaba una mayor investigación o enjuiciamiento”.

Un subcomité de la Cámara de Representantes votó a favor de requerir al Departamento de Justicia los archivos de la investigación a Epstein por tráfico sexual. Además, legisladores demócratas extán exigiendo que Bondi testifique ante el Congreso por las revelaciones del WSJ, que aclaró que el que el nombre de Trump aparezca en los archivos no implica comportamiento indebido.

Las bases de Trump están presionando al mandatario para que difunda toda la información relacionada con el caso Epstein. Trump ordenó al Departamento de Justicia difundir todas las transcripciones pertinentes del gran jurado que llevó el caso criminal contra Epstein en Florida, a mediados de la década de 2000.

Sin embargo, una jueza federal de Florida rechazó la solicitud, señalando que la ley sólo permite divulgar los testimonios de un gran jurado en situaciones específicas, ninguna de las cuales aplica al caso. El gobierno pidió además que, si la jueza no podía decidir sobre la cuestión, se transfiriera la solicitud a un tribunal federal en Nueva York donde hubo otros juicios relacionados como el de Ghislaine Maxwell, socia de Epstein y única condenada en el caso.

El gobierno señaló su voluntad de entrevistar a Maxwell para saber si tiene “información relevante” que aportar. El reporte del WSJ representa otro duro golpe para Trump, que demandó al diario después de que éste publicó una supuesta carta que el hoy mandatario envió a Epstein para su cumpleaños 50, “subida de tono”, con el dibujo del cuerpo desnudo de una mujer. Trump declaró que no escribió esa carta y demandó por millones de dólares al diario, por “difamación”.

Mientras, la Casa Blanca volvió al ataque contra el exmandatario demócrata Barack Obama acusándolo de “conspiración” contra Trump. La directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, declaró en rueda de prensa en la Casa Blanca que Obama había llevado a cabo un “golpe de Estado que duró años”. Gabbard citó datos de inteligencia desclasificados recientemente que, según ella, proporcionan “pruebas irrefutables” de que Obama ordenó la manipulación de las evaluaciones de inteligencia para acusar a Rusia de interferencia electoral en apoyo a Trump. El Departamento de Justicia anunció que examinará esas afirmaciones con la “máxima seriedad”. Las afirmaciones de Gabbard se contradicen con cuatro investigaciones penales, de contrainteligencia e independientes realizadas entre 2019 y 2023. Todas concluyeron que Rusia interfirió en los comicios y que de una manera u otra ayudó a Trump.