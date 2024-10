Los periódicos The Wall Street Journal y The New York Post interpusieron este lunes una demanda ante un tribunal estadounidense contra la empresa de inteligencia artificial Perplexity AI, alegando una infracción masiva de sus derechos de autor y marcas registradas.

Perplexity es una de las compañías emergentes más prometedoras de Silicon Valley, cuyo motor de búsqueda basado en inteligencia artificial (IA) se menciona a menudo como posible rival de Google.

La demanda ante un tribunal federal de Nueva York acusa a Perplexity de copiar y reproducir ilegalmente contenidos protegidos por derechos de autor creados por The Wall Street Journal y The New York Post para alimentar su "motor de respuestas" impulsado por la IA.

Lee también Cuándo la IA superará la inteligencia humana, según un experto de Meta

Perplexity.ai es una plataforma que contesta preguntas conocida por su interfaz minimalista y conversacional.

A diferencia de ChatGPT o Claude, la herramienta de Perplexity ofrece soluciones actualizadas que a menudo incluyen enlaces a las fuentes, lo que permite a los usuarios verificar la información.

Además, a diferencia de un motor de búsqueda clásico, Perplexity ofrece respuestas directamente en su página, lo que hace innecesario que los usuarios hagan clic en el sitio web de origen.

The Murdoch-owned media firms behind The Wall Street Journal and the New York Post are suing Perplexity, alleging the AI startup is swiping their content illegally and costing them revenue. https://t.co/KG3K0XV5VS — PCMag (@PCMag) October 21, 2024

Lee también McDonald's dice que no apoya a ningún político; pero declara "orgullo" por la visita de Trump

Medios acusan "aprovechamiento indebido" de contenidos

Según la denuncia, esto constituye un "aprovechamiento indebido" de contenidos protegidos, que permite a la empresa desviar lectores e ingresos del The Wall Street Journal y The New York Post.

"A diferencia del modelo de negocio de un motor de búsqueda tradicional en internet, el modelo de negocio de Perplexity no dirige el negocio hacia los creadores de contenidos. Al contrario, se apropia de las oportunidades de monetización", alega la acción legal.

Perplexity, que cuenta con el respaldo del multimillonario Jeff Bezos y del gigante de los semiconductores esenciales para la IA Nvidia, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Lee también "Lotería" del millón de dólares ofrecida por Musk en apoyo a Trump genera polémica y dudas; sería ilegal en algunos estados

En la demanda, también se acusa a Perplexity de dañar las marcas de ambas publicaciones atribuyendo información falsa a sus redacciones.

Los medios solicitan medidas cautelares y una indemnización de hasta 150.000 dólares por cada infracción.

Los demandantes también exigen la destrucción de cualquier base de datos que contenga sus trabajos protegidos por derechos de autor.

NY Post, Wall Street Journal sue Jeff Bezos-backed Perplexity AI for ripping off content https://t.co/ClRWVk42w1 pic.twitter.com/mg3zT0jLOz — New York Post (@nypost) October 21, 2024

Lee también Trump/Harris: La ansiada luz al final del túnel por la Presidencia

La acción sigue a acusaciones similares de The New York Times, que ha enviado una carta de cese y desista a Perplexity, un primer paso hacia una demanda legal.

En un caso similar, ese diario neoyorquino presentó el año pasado una denuncia contra OpenAI, acusando al creador de ChatGPT de robar contenidos para entrenar su potente IA con material protegido.

News Corp, propietaria de The Wall Street Journal y The New York Post, firmó un acuerdo de contenidos con OpenAI y en la demanda alega que Perplexity hizo caso omiso de las peticiones para establecer una asociación de ese tipo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/mgm