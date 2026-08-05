El volcán de Fuego, cuya fuerte erupción provocó la evacuación de más de mil 700 personas en Guatemala, redujo este miércoles su actividad y parece estar en calma, aunque persiste el riesgo de avalanchas de material ardiente, advirtieron expertos y autoridades de protección civil.

El volcán más activo de Centroamérica (a 35 km de la capital guatemalteca) empezó el lunes temprano una fase eruptiva y tuvo una fuerte expulsión de lava y grandes columnas de gases y ceniza en la noche y madrugada del martes.

"Se espera que la actividad eruptiva disminuya gradualmente" este miércoles, pero "no se descarta la posibilidad" de un descenso abrupto de "corrientes" de material ardiente acumulado durante la potente erupción, informó el Instituto de Vulcanología.

Lee también Guatemala declara alerta de "peligro" por erupción del volcán de Fuego; evacúan comunidades cercanas

Esas avalanchas son "la mayor amenaza para las comunidades ubicadas en las cercanías" de las barrancas, principalmente del flanco suroeste, aseguró el organismo estatal.

Desde la ciudad sureña de Escuintla, adonde fueron refugiados pobladores de aldeas asentadas en las faldas del coloso, un periodista de AFP observó leves expulsiones de gases y ceniza del volcán en aparente calma.

[Publicidad]

La vocera de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Valeria Urízar, aseguró a periodistas que algunos habitantes que estaban albergados empezaron a regresar a sus casas de forma "voluntaria", pese a la advertencia de que el riesgo persiste.

Lee también VIDEO: Declaran alerta roja en Guatemala por erupción del volcán de Fuego; "salimos corriendo con miedo"

La funcionaria agregó que aún se mantiene la alerta roja, de máxima peligrosidad, en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, aledaños al macizo de tres mil 763 metros de altura.

[Publicidad]

El volcán de Fuego es uno de los tres activos del país, junto al Pacaya (sur) y el Santiaguito (oeste).

Una fuerte erupción, el 3 de junio de 2018, provocó una avalancha que arrasó una comunidad con un saldo de 215 muertos y una cifra similar de desaparecidos.

Lee también CJNG reina en frontera con Guatemala; cobra hasta 20 mil pesos por paso de mercancía

[Publicidad]

Las más recientes fases eruptivas del volcán de Fuego ocurrieron en febrero pasado y en junio de 2025, lo que obligó a la evacuación de unas 800 personas.

En 1932, otra erupción lanzó cenizas que llegaron a El Salvador (a 125 km de distancia) y Honduras (a 175 km).

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss