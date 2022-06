VIDEO. Pasajeros trepan por ventanas y puertas tras colisión del tren Amtrak en Missouri

Washington. Varios vagones de un tren descarrilaron el lunes en el estado de Missouri, Estados Unidos, con reportes iniciales de heridos entre los casi 250 pasajeros, dijo la compañía ferroviaria.

El tren de la empresa Amtrak, que viajaba de Los Ángeles a Chicago, chocó con un camión de basura en un cruce ferroviario público en la zona de Mendon, Missouri.

"Hay aproximadamente 243 pasajeros a bordo y hay reportes primarios de lesiones", dijo la compañía en un comunicado y añadió que había enviado empleados para ayudar a las autoridades locales. Eric McKenzie, superintendente del servicio de ambulancias del condado Chariton, dijo a CNN que al menos 50 personas resultaron lesionadas y que también habría fallecidos, pero no brindó cifras.

WATCH: Passengers sitting on train wreck in Mendon, Missouri; number of casualties not yet known pic.twitter.com/iglo1WZTws

— BNO News (@BNONews) June 27, 2022