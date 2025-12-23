Más Información
Secretaría Anticorrupción inhabilita a tres empresas proveedoras del gobierno; multas superan el medio millón de pesos
Pescador local rescató a mujer tras accidente de la Marina en Texas; "parecía que no había forma de que pudiera haber sobrevivientes"
Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas
Alito Moreno lanza dardo a Xóchitl y Meade; “el PRI no volverá a apoyar una candidatura producto de ocurrencias”, dice
Con una villa navideña de fondo, el Santa acuático del Zoológico Guadalajara comienza a dar un espectáculo con piruetas, saluda a los visitantes a través del cristal, se toma la tradicional fotografía del recuerdo y hasta hace dominadas con un balón para las risas de los pequeños. Foto: Miguel García / EL UNIVERSAL
Santa se sumerge en el agua hasta aparecer frente a los cristales, saluda a los pequeños y recibe sus cartas. Foto: Miguel García / EL UNIVERSAL
Emplea un traje de neopreno debajo del vestuario, zapatos acuáticos y visores que le dan oxígeno. Foto: Miguel García / EL UNIVERSAL
El buzo se prepara en la parte superior del estanque E6, con 5 metros de profundidad, y baja al escenario. Foto: Miguel García / EL UNIVERSAL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]