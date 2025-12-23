Más Información

Secretaría Anticorrupción inhabilita a tres empresas proveedoras del gobierno; multas superan el medio millón de pesos

Pescador local rescató a mujer tras accidente de la Marina en Texas; "parecía que no había forma de que pudiera haber sobrevivientes"

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Alito Moreno lanza dardo a Xóchitl y Meade; “el PRI no volverá a apoyar una candidatura producto de ocurrencias”, dice

Brock Purdy lanza cinco pases de anotación en victoria de los 49ers sobre Colts

Con una villa navideña de fondo, el Santa acuático del Zoológico Guadalajara comienza a dar un espectáculo con piruetas, saluda a los visitantes a través del cristal, se toma la tradicional fotografía del recuerdo y hasta hace dominadas con un balón para las risas de los pequeños. Foto: Miguel García / EL UNIVERSAL
Santa se sumerge en el agua hasta aparecer frente a los cristales, saluda a los pequeños y recibe sus cartas. Foto: Miguel García / EL UNIVERSAL
Emplea un traje de neopreno debajo del vestuario, zapatos acuáticos y visores que le dan oxígeno. Foto: Miguel García / EL UNIVERSAL
El buzo se prepara en la parte superior del estanque E6, con 5 metros de profundidad, y baja al escenario. Foto: Miguel García / EL UNIVERSAL
