Un desafío que salió mal. El primer ministro del estado de Punjab, territorio ubicado al norte de la India, Bhagwant Mann -de 48 años- bebió agua contaminada de un río considerado sagrado para demostrar que estaba limpia y terminó internado con problemas estomacales.

Las imágenes del suceso fueron difundidas por los canales oficiales del gobierno de Punjab. “Bhagwant Mann, mientras bebía agua bendita en Sultanpur Lodhi, la tierra tocada por los pies de Guru Nanak Sahib”, se escribió en una publicación en el perfil del partido con un video.

En el film de pocos segundos se puede observar a Mann sobre una pequeña embarcación tomar un vaso, lo carga con agua del río y lo bebe con confianza. Según trascendió en el medio local indio Zee News, el funcionario fue trasladado a un hospital producto a una intoxicación estomacal horas después.

“Bhagwant Mann ingresó en un hospital en Nueva Delhi debido a un dolor de estómago insoportable”, indicó el portal, que precisó que el hombre fue ingresado en un establecimiento médico privado en la ciudad capital de la India el martes por la noche.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw

— Ashok Swain (@ashoswai) July 21, 2022