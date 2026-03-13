Petróleo brent sube 2.67% y cierra en más de 103 dólares; es su semana más volátil en años por la guerra en Medio Oriente

El barril de petróleo brent para entrega en mayo subió un 2.67% y cerró por encima de los 103 dólares por unidad una de sus semanas más volátiles de los últimos años, sacudida por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la escalada regional en Medio Oriente.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cerró esta semana en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en 103.14 dólares, su precio de liquidación más alto desde 2022 y 2.68 dólares por encima que lo registrado al término de la sesión anterior, 100.46 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), aumentó más de un 47% desde el inicio del conflicto hasta 98.71 dólares.

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Este viernes se cumplen 13 días desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y éste escaló el conflicto a los países de la región en los que Washington tiene bases militares.

El nuevo líder iraní anunció este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho "debe permanecer cerrado" para "presionar al enemigo", lo que, a pesar de que el tráfico se encontraba prácticamente detenido, ha aumentado el temor del mercado.

Por el estrecho de Ormuz, controlado por Irán, pasa aproximadamente un 20% del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos.

La Guardia Revolucionaria amenazó con atacar a los buques que intentaran cruzar el paso, y, pese a los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ofrecer "seguridad" a los navieros, este jueves, su secretario de Energía afirmó que la Armada estadounidense no está lista aún para escoltar tanqueros a través del estrecho, como prometió el mandatario.

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Además, esta semana estuvo marcada por los anuncios de liberación de barriles de crudo de las reservas energéticas, que, aunque están pensados para abaratar el costo del petróleo, no parecen haber convencido a los inversores.

Trump autorizó este miércoles sacar al mercado 172 millones de barriles de crudo de su reserva "a partir de la próxima semana" para hacer frente a la escalada de los precios.

Poco antes, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó el despliegue gradual de 400 millones de barriles de crudo al mercado, la mayor liberación de reservas en la historia de la agencia, creada tras la primera crisis petrolera de 1973.

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