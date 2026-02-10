Más Información

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Inicia discusión de reforma laboral de 40 horas en comisiones del Senado; establece una disminución paulatina

Inicia discusión de reforma laboral de 40 horas en comisiones del Senado; establece una disminución paulatina

"Me dejaron sola"; senadora del PVEM denuncia que colegas que la invitaron al salón de belleza le dieron la espalda

"Me dejaron sola"; senadora del PVEM denuncia que colegas que la invitaron al salón de belleza le dieron la espalda

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

Hugo Aguilar se ausenta en sesión de la Corte; ministra Lenia Batres la preside

Hugo Aguilar se ausenta en sesión de la Corte; ministra Lenia Batres la preside

Diego Rivera Navarro comparece otra vez ante juez; definirán si procesan a alcalde de Tequila, por secuestro

Diego Rivera Navarro comparece otra vez ante juez; definirán si procesan a alcalde de Tequila, por secuestro

"Nos informaron del filtro, pero no llegó nada"; directivos denuncian falta de insumos contra sarampión en escuelas en Neza y Chimalhuacán

"Nos informaron del filtro, pero no llegó nada"; directivos denuncian falta de insumos contra sarampión en escuelas en Neza y Chimalhuacán

Un domingo particular se vivió en el apacible poblado cordobés de . El sitio, ubicado sobre la costa sur de la laguna de Mar Chiquita, intentó romper un particular: lograr que al menos 1942 personas flotaran en el espejo de agua salado al mismo tiempo, durante 30 segundos, y así superar la marca histórica que logró la ciudad bonaerense de Carhué en 2017, en el lago Epecuén, y que quedó registrada en el .

Bajo la consigna “Festival de la planchita”, el evento convocó a miles de personas, aunque no alcanzó la cifra necesaria para romper el . Según el conteo oficial, 1837 participantes flotaron durante cerca de medio minuto en el espejo de agua salado. Pese a no cumplir la meta, la iniciativa tuvo una amplia repercusión y se viralizó en

Pilar y sus amigos, que viajaron desde la capital provincial para sumarse al reto, contaron al medio local Hoy día Córdoba que, de paso, hicieron “un poco de turismo interno”. “Nos dieron pulseras de colores y nos agruparon según la edad. Cada color tenía asignada una entrada para que fuéramos entrando uno a uno, así nos podían contar. Había naranja, rojo, gris y azul”, contó la mujer. La actividad se realizó en una zona de la laguna delimitada especialmente por boyas.

Lee también

“Estuvimos bastante tiempo dentro del , alrededor de 30 o 40 minutos”, describió. “Fue súper divertido y estar en la laguna por primera vez fue emocionante; por lo menos nosotros estábamos recontentos y la gente también”, agregó. Las imágenes del evento dejaron a la vista a decenas de participantes alineados sobre la y bajo un cielo despejado que invitaba a disfrutar del día.

La tradicional laguna de Mar Chiquita tiene una alta concentración de sal, característica que facilita notablemente la flotación. Actualmente, de acuerdo a la información local, el espejo de agua tiene más de 110 gramos de sal por litro de agua con una superficie de 450 mil hectáreas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda

Confirmado pago DOBLE en marzo para adultos mayores: quiénes lo reciben, monto y fecha exacta. Foto: Especial

Pago DOBLE para pensionados en marzo: quiénes lo reciben, monto confirmado y fecha exacta

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos