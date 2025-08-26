Más Información

Eduardo Cerdán, ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero

Eduardo Cerdán, ganador del Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero

Inicia Filuni, la feria del libro universitario que abre sus puertas a Chile

Inicia Filuni, la feria del libro universitario que abre sus puertas a Chile

FOTOS: Huei Tzompantli revela nueva información sobre la cosmovisión de los mexicas

FOTOS: Huei Tzompantli revela nueva información sobre la cosmovisión de los mexicas

Reúnen en un libro 12 historias de quema de libros en México

Reúnen en un libro 12 historias de quema de libros en México

“Estar en México es participar de la cultura y el español”: Adam Blumenthal

“Estar en México es participar de la cultura y el español”: Adam Blumenthal

Arranca hoy la Feria del Libro en la UNAM

Arranca hoy la Feria del Libro en la UNAM

La pareja del momento sigue arrasando en el mundo del entretenimiento. Además de ser tendencia por su casamiento, ahora rompieron un nuevo Récord Guinness gracias a su participación en un podcast.

Fans han demostrado su cariño hacia Swift y Kelce a través de redes sociales, donde la cantante compartió en Instagram el tierno momento en que recibió el anillo de matrimonio en medio de un jardín lleno de flores.

Lee también

¿Qué Récord Guinness rompieron Taylor Swift y Travis Kelce?

Además de poseer el récord por mayor número de éxitos en ventas digitales, la intérprete de “Cruel Summer” sumó una nueva marca al aparecer junto a su pareja en el podcast “New Heights”.

De acuerdo con el Libro Guinness de los Récords (Guinness World Records), el episodio logró más de 1.3 millones de vistas simultáneas desde su estreno el pasado 13 de agosto, convirtiéndose en el podcast más visto de la historia.

El especial de dos horas fue celebrado por los fans, pues hacía años que Taylor no ofrecía una entrevista exclusiva donde habló de pasado antes de convertirse en el fenómeno global que es hoy y sobre su futuro.

Lee también

¿De qué habló Taylor Swift en el podcast?

En la charla, la artista se sinceró sobre el drama que vivió con algunos maestros durante su etapa escolar y también abordó los rumores que la colocan como posible estrella del medio tiempo del Super Bowl LIX.

Además, recordó su experiencia con el “Eras Tour”, considerada la gira más taquillera de su carrera.

Actualmente, la foto compartida por en Instagram ya suma más de 23 millones de Me gusta”, mientras miles de seguidores los felicitan con mensajes e ilustraciones en redes sociales.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Marry me, Juliet”. Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce, así anunciaron su próxima boda. FOTOS. Foto: AP

“Marry me, Juliet”. Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce tras dos años de noviazgo

Cazzu revela lo que busca en el amor después de Nodal: no quiere fama ni dinero y dice estar enamorada de un rapero venezolano. Foto: Captura redes sociales

Cazzu revela lo que busca en el amor después de Nodal: no quiere fama ni dinero y dice estar enamorada de un rapero venezolano

Harry “más solo que nunca” por las "ambiciones" de Meghan Markle y la mala relación con su familia: fuente real. Foto: AFP / AP

Harry “más solo que nunca” por las "ambiciones" de Meghan Markle y la mala relación con su familia: fuente real

¡Sorpresa total! Martha Higareda revela que está esperando dos bebés. Foto: Martha Higareda / IG

¡Sorpresa total! Martha Higareda revela que está esperando dos bebés

Carys Douglas, hija de Catherine Zeta-Jones, deslumbra en bikini azul y enciende Instagram. Foto: AP

Carys Douglas, hija de Catherine Zeta-Jones, deslumbra en bikini azul y enciende Instagram