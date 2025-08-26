La pareja del momento sigue arrasando en el mundo del entretenimiento. Además de ser tendencia por su casamiento, Taylor Swift y Travis Kelce ahora rompieron un nuevo Récord Guinness gracias a su participación en un podcast.

Fans han demostrado su cariño hacia Swift y Kelce a través de redes sociales, donde la cantante compartió en Instagram el tierno momento en que recibió el anillo de matrimonio en medio de un jardín lleno de flores.

¿Qué Récord Guinness rompieron Taylor Swift y Travis Kelce?

Además de poseer el récord por mayor número de éxitos en ventas digitales, la intérprete de “Cruel Summer” sumó una nueva marca al aparecer junto a su pareja en el podcast “New Heights”.

De acuerdo con el Libro Guinness de los Récords (Guinness World Records), el episodio logró más de 1.3 millones de vistas simultáneas desde su estreno el pasado 13 de agosto, convirtiéndose en el podcast más visto de la historia.

El especial de dos horas fue celebrado por los fans, pues hacía años que Taylor no ofrecía una entrevista exclusiva donde habló de pasado antes de convertirse en el fenómeno global que es hoy y sobre su futuro.

¿De qué habló Taylor Swift en el podcast?

En la charla, la artista se sinceró sobre el drama que vivió con algunos maestros durante su etapa escolar y también abordó los rumores que la colocan como posible estrella del medio tiempo del Super Bowl LIX.

Además, recordó su experiencia con el “Eras Tour”, considerada la gira más taquillera de su carrera.

Actualmente, la foto compartida por Taylor Swift y Travis Kelce en Instagram ya suma más de 23 millones de “Me gusta”, mientras miles de seguidores los felicitan con mensajes e ilustraciones en redes sociales.