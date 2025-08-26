Más Información

no son los únicos que celebran su compromiso este martes 26 de agosto: la familia del jugador de la NFL también está encantada con la noticia

Una fuente cercana a la pareja contó a People que tanto los padres de Travis, Donna y Ed Kelce, como su hermano Jason y su cuñada Kylie, sienten un profundo cariño por la intérprete de "Love Story. “Hace todo lo posible por demostrar cuánto le importa, no solo a Travis, sino a toda la familia, hasta a los hijos de Jason”, señaló el testigo, destacando que Swift sorprende con flores, regalos y postres caseros, pese a su apretada agenda.

Además, el entorno de Travis festeja cómo la cantante ha impactado en su vida. “Ella ha cambiado por completo su mundo para bien y son verdaderos compañeros. Taylor se lleva increíble con la familia, y ellos son sus mayores fans”, agregó la fuente.

Aunque la relación ha supuesto un gran foco mediático, Kelce siempre estuvo decidido a hacerla funcionar.

Lee también:

El compromiso se anunció con tiernas fotografías: un jardín como escenario y Travis de rodillas colocando en la mano de Taylor un anillo diseñado junto a Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen tras dos años de relación. Comparten foto del momento de su compromiso. Foto: Instagram taylorswift
Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen tras dos años de relación. Comparten foto del momento de su compromiso. Foto: Instagram taylorswift

Los primeros encuentros con la familia Kelce

Según Page Six, familiares y amigos de Travis convivieron por primera vez con Swift en el Prime Social rooftop bar de Kansas City, después de que ella asistiera a uno de sus partidos, cuando aún circulaban rumores de romance en 2023. En su pódcast New Heights, Kelce contó que Taylor cayó muy bien a todos y la describieron como “genial”.

En octubre de ese año, un video en el que Donna Kelce abrazaba a la cantante pareció confirmar la buena relación. “Donna quiere a Taylor y piensa que es muy dulce y sencilla”, dijo una fuente a People.

Lee también:

Aunque en el programa Today, la madre del jugador se limitó a decir que conocerla estuvo “bien”, Ed Kelce fue más expresivo: aseguró a People que Taylor no es “una diva” y la señaló, junto con Travis, como “una pareja maravillosa” durante una entrevista con Entertainment Tonight.

Swift y Kelce formalizan su relación dos años después de haberla iniciado, tras un tiempo en el que prefirieron mantenerla en privado para conocerse mejor antes de hacerla pública.

