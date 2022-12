Video: acribilla al perro de su vecina y la amenaza de muerte

Un hombre mató a balazos al perro de sus vecinos luego de que este último se enfrentara con otra mascota en la localidad bonaerense de Pontevedra, Merlo, en Argentina. Aunque el animal quedó gravemente herido, no murió en el acto y fue sacrificado para evitar que siguiera sufriendo. Tras ello, fue a la casa de los dueños del animal -quienes son pareja-, los amenazó de muerte y escapó.

Según el sitio Primer Plano Online, todo comenzó cuando, a raíz de la pelea entre los perros, un hombre identificado como Nahuel, alias “Colorado”, decidió matar a uno de ellos. El hecho fue grabado por una cámara de seguridad de Urdinarrain, entre La Place y Paz, que registró el momento en el que el asesino se acercó hasta la mascota con una pistola en la mano, le disparó al menos tres veces en la cabeza y luego se retiró de la escena.

A pesar del brutal intento del hombre por matar al perro, el animal quedó gravemente herido, pero no murió en el acto. Debió ser sometido a una eutanasia para evitar que continuara sufriendo.



No conforme con lo ocurrido, el “Colorado” se dirigió más tarde a la casa en donde viven los dueños del perro. Lo hizo con otras personas, junto a las que los insultó y amenazó.

"Se ve que no quieres vivir mucho tiempo"

El arribo del grupo también quedó grabado -en esta oportunidad, una de las personas que se encontraban en la propiedad lo registró con el celular-. En el video se escucha parte de la discusión, en el marco de la cual el asesino de la mascota admitió: “Yo estuve en cana. Con la gorra no tengo trato, yo no hablo con la gorra”. Y cuando lo cuestionaron por portar un arma en plena calle, contestó: “Todos tienen arma. A mí me conocen todos, yo me aguanto (...) Sigue grabando, yo te echo de tu casa, vas a salir con un rebondi de acá”.

En la grabación también se escuchan expresiones tales como “yo soy chorro, se ve que no quieres vivir mucho tiempo” y “sé a qué hora llegas y sales, tengo tres balas para ti”. Asimismo, una mujer que se trasladó al lugar junto al agresor amenazó: “Te prendo fuego la casa”, e invitó a pelear a la propietaria.



El rostro del hombre que asesinó al perro de sus vecinos y los amenazó de muerte. FOTO: Captura

Después de lo ocurrido, la pareja hizo la denuncia correspondiente y la mujer que la amenazó fue aprehendida. Sin embargo, el ‘Colorado’ se fugó y es buscado por la Policía. El hombre acusado por los delitos de “portación ilegítima de arma de fuego de uso civil”, “amenazas simples”, “amenazas agravadas por el propósito de obligar a otro a tolerar algo contra de su voluntad” y “acto de crueldad contra un animal”. La causa es investigada por la Fiscalía 5 de Morón.

