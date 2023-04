Nueva York. Se sabía que el expresidente Donald Trump, sería acusado este martes por el pago ilegal a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels; se sabía también que probablemente se incluiría otro pago a la exmodelo Karen McDougal. En ambos casos, para evitar que salieran a la luz supuestos affaires del republicano.

Lo que no se sabía es que hubo, según la fiscalía de Manhattan, un tercer pago. Esta vez, el destinatario fue un portero al que, siempre según la acusación, Trump pagó para callar sobre un supuesto hijo de Trump fuera del matrimonio.

Trump, primer exmandatario estadounidense en enfrentar una acusación penal, fue fichado este martes en la corte de Distrito de Manhattan, donde el fiscal Alvin Bragg le leyó los 34 cargos que pesan en su contra por falsificación de registros mercantiles.

En su conferencia, el fiscal dijo que el acusado orquestó una trama ilegal que emitió tres pagos a personas con información dañina sobre él de cara a las elecciones presidenciales de 2016.

En pocas palabras, explicó Bragg, Trump “creó una trama para comprar y suprimir información negativa, para mejorar las posibilidades de que Trump ganara las elecciones”, explicó Bragg.

El portero de la Torre Trump

Bragg mencionó primero el incidente que involucra a un exportero de la Torre Trump que recibió un pago de 30 mil dólares luego de que afirmó que tenía información sobre un hijo que Trump había tenido fuera del matrimonio.

El portero, Dino Sajudin, recibió el pago por parte de la empresa matriz del periódico National Enquirer a cambio de ceder los derechos “a perpetuidad” de un rumor sobre que Trump había tenido un hijo con una empleada de la Trump World Tower, un rascacielos que es propiedad del expresidente y está ubicado cerca de la sede de las Naciones Unidas.

El contrato entre Sajudin y la compañía American Media Inc. sancionaría a Sajudin con un millón de dólares si divulga el rumor o los términos de su acuerdo con la empresa matriz del diario. En una entrevista con The Associated Press en agosto de 2017, la mujer en el centro del rumor negó que hubiera tenido un amorío con Trump.

Karen McDougal, la exmodelo de Playboy a quien habría pagado Trump

El fiscal de distrito también se refirió al caso de Karen McDougal, una exmodelo de Playboy que recibió un pago de 150 mil dólares por parte de American Media luego de que afirmó que tuvo un amorío durante 10 meses con Trump a mediados de la década del 2000. El pago se realizó con el fin de obtener los derechos de la historia de McDougal, pero nunca darla a conocer. La empresa matriz del National Enquirer ha reconocido que los pagos se realizaron específicamente para ayudar a la campaña presidencial de Trump.

Bragg dijo que Trump instruyó “explícitamente” al abogado Michael Cohen, que en ese entonces trabajaba para la Organización Trump, que reembolsara a American Media en efectivo, y posteriormente Cohen indicó a Trump que era mejor que el pago se hiciera mediante una empresa fantasma. La supuesta relación entre McDougal y Trump permaneció oculta hasta que el Wall Street Journal publicó un reporte días antes del día de las elecciones de 2016. Trump ha refutado las declaraciones de la exmodelo.

Stormy Daniels, la acusación más pública en contra de Trump

El tercer caso involucra a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, quien recibió un pago de 130 mil dólares a cambio de su silencio sobre un encuentro sexual con Trump en Lake Tahoe, Nevada, en 2006. Trump ha negado dicho encuentro.

Bragg dijo que 12 días antes de las elecciones presidenciales celebradas el 8 de noviembre de 2016, Cohen había transferido 130 mil dólares a la cuenta del abogado de Daniels mediante una empresa fantasma que fundó mediante un banco de Manhattan.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, recibió el dinero luego de declarar que estaba dispuesta a hablar con el National Enquirer o con televisoras para confirmar el encuentro sexual.

En abril de 2018, Trump insistió a bordo del avión presidencial que no sabía sobre el pago realizado a Daniels a través de Cohen. Pero Bragg dijo el jueves que Trump reembolsó el pago a Cohen luego de su victoria en 2016 con dinero procedente de dos fuentes: Un fideicomiso que tenía los activos de la Organización Trump y de su cuenta bancaria personal.

Los tres casos, dijo Bragg, tienen algo en común: se cometieron actividades delictivas como el establecimiento de empresas pantalla y la producción de documentos falsos, algo que el fiscal comparó con una "conspiración para promocionar una candidatura (electoral) por medios ilegales".

