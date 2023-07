Las redes sociales se han vuelto un método muy usado por jóvenes y personas mayores, quienes se han dado la oportunidad de encontrar su "media naranja" a través de esta vía.

Tal es el caso de una mujer ucraniana que mediante un video confesó haber conocido a un chico peruano del cual se había enamorado; sin embargo, el conflicto entre Rusia y Ucrania hizo que esta pareja perdiera contacto.

Fue a través de un TikTok que su caso se ha difundido con fuerza pues el creador de contenido identificado como @byluigix1 entrevistó a la chica que viajó a España tras desatarse la guerra en su país natal en donde compartió la situación que más la ha marcado con un chico.

En las imágenes se puede ver a la joven explicar haber conocido a un peruano en la aplicación Tinder. Ella relata que estuvieron hablando por mucho tiempo y la acompañó en sus momentos más difíciles, por lo que nació un sentimiento.

“Conocí a un chico por Tinder y él era de Perú y me gustó mucho y estuvimos hablando por mucho tiempo, por las noches estuvimos haciendo videollamadas, todo bonito, él me gustó y después de un tiempo tuvimos problemas en Ucrania y no pude saber nada de él porque no tenía su teléfono”, comentó.

No obstante, el conflicto bélico que lleva más de un año hizo que muchos ucranianos abandonaran su país por temor a que fueran a ser detenidos o asesinados por las fuerzas rusas.

“Después de un tiempo llegué a España y me gustaría comunicarme con él porque fue una de las personas que me ayudó por mucho tiempo. La verdad me gustaría mucho conocer a esa persona”, manifestó.

Ucraniana conmueve a usuarios en redes sociales con su historia de amor

Tras estos hechos cibernautas manifestaron su apoyo para dar con el paradero del chico peruano para que la pareja pueda reencontrarse. El video hasta el momento cuenta con más de un millón de vistas y miles de comentarios.

“A ver dónde está la gente de Perú para hacer viral el video y que llegue a su destino”, “Tienes que encontrar a ese chico”, “Que se haga viral”, “Soy yo, ya no sigan buscando”, “Wow que lindo”, “Quiero un reencuentro”, fueron algunos comentarios que usuarios dejaron en la red social.

