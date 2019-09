Trump promete acuerdo bipartidista para proteger a jóvenes inmigrantes en EU

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió hoy que habrá un "acuerdo bipartidista" sobre jóvenes inmigrantes si el Tribunal Supremo de EE.UU. valida la oposición de su Gobierno al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a miles de "soñadores".

El programa, decretado por el expresidente Barack Obama (2009-2017), evitó las deportaciones de unas 800.000 personas que llegaron a Estados Unidos siendo niños, pero la Administración de Trump objetó la aplicación de esa medida considerando que excedía las atribuciones del poder ejecutivo.

"DACA irá ante el Tribunal Supremo", dijo esta mañana Trump en su cuenta Twitter.

"Es un documento que incluso el presidente Obama pensaba que no tenía derecho a firmar, ¡pero lo firmó de todos modos!", exclamó.



....President Obama never had the legal right to sign DACA, and he indicated so at the time of signing. But In any event, how can he have the right to sign and I don’t have the right to “unsigned.” Totally illegal document which would actually give the President new powers.

