Trump afirma que tiene "derecho absoluto" a investigar la corrupción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que tiene el "derecho absoluto" e incluso la obligación de combatir la corrupción "aún si eso significa pedir la ayuda de otro país", mientras en el Congreso avanza una investigación que podría conducir a un juicio político contra el mandatario.



"Como presidente tengo una obligación de poner fin a la CORRUPCIÓN, aún si eso significa pedir la ayuda de un país, o países, del extranjero", escribió Trump en su cuenta Twitter.

"Esto NADA tiene que ver con la política o con una campaña política contra los Biden", añadió. "¡Esto tiene que ver con su corrupción!".



El presidente es objeto de una investigación legislativa por haber presionado a Ucrania para que investigara los negocios en ese país de Hunter Biden, hijo del exvicepresidente de EE.UU., Joe Biden, aspirante a la candidatura demócrata para arrebatarle la Presidencia en las elecciones de 2020.



En un mensaje similar publicado anoche en su cuenta de Twitter, Trump sostuvo que como presidente tiene "un derecho absoluto, quizá incluso un deber, de investigar o hacer que se investigue la CORRUPCIÓN y eso incluiría pedir, o sugerir, a otros países que nos ayuden".





El presidente, en un encuentro este jueves con periodistas en la Casa Blanca, dijo que China también debería investigar supuestos negociados de Biden en ese país, aunque aseguró que no ha hecho una petición en ese sentido a las autoridades de Pekín.



El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes divulgó mensajes intercambiados por diplomáticos estadounidenses y un funcionario de alta jerarquía del gobierno de Ucrania que muestran las presiones de Washington para que Kiev investigara a Biden.



En uno de los mensajes, el entonces enviado especial de EE.UU. para Ucrania, Kurt Volker, quien dimitió la semana pasada, se condiciona una visita a la Casa Blanca del presidente ucraniano Voldomir Zelensky a la investigación demandada por Trump.



La gestión en la Cámara de Representantes, donde la oposición demócrata tiene mayoría, se ha desencadenado por las revelaciones sobre una llamada telefónica el pasado 25 de julio entre Trump y Zelenski en la que, según las transcripciones, el presidente de EE.UU. presionó al de Ucrania para que investigara a Biden y a su hijo Hunter por supuesta corrupción en el país del este de Europa.



Tras la llamada, un informante -supuestamente un agente de la CIA- presentó en agosto una queja, en la que denunció que Trump buscó una injerencia extranjera en las elecciones de 2020, presionando a Ucrania para que investigara a Biden, que se perfila todavía como su principal rival demócrata en esos comicios.

As President I have an obligation to end CORRUPTION, even if that means requesting the help of a foreign country or countries. It is done all the time. This has NOTHING to do with politics or a political campaign against the Bidens. This does have to do with their corruption!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2019

shgm