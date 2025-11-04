Más Información

Pueblos enteros quedaron inundados en la isla filipina de Cebú por el paso del tifón Kalmaegi, que dejó más de 40 muertos y cientos de miles de desplazados.

En videos verificados por AFP puede verse cómo autos, camiones e incluso enormes contenedores de transporte son arrastrados por las aguas.

Solo en la provincia de Cebú, en el centro de , 39 personas perdieron la vida, declaró Ainjeliz Orong, responsable provincial de información.

Esta cifra no incluye las víctimas mortales en la capital provincial, Ciudad de Cebú, que se contabilizan por separado, agregó.

Se registraron al menos cinco muertes en otras provincias, entre ellas la de un anciano que se ahogó en un piso elevado de su casa en la provincia de Leyte y la de un hombre que murió al caerle encima un árbol en Bohol.

En las 24 horas previas a la llegada de Kalmaegi, la zona alrededor de Ciudad de Cebú recibió 183 milímetros de lluvia, muy por encima de su promedio mensual de 131 milímetros, informó a AFP la especialista meteorológica estatal Charmagne Varilla.

"La situación en Cebú no tiene precedentes", aseguró la gobernadora provincial Pamela Baricuatro en Facebook.

"Esperábamos que los vientos fueran lo peligroso, pero (...) es el agua lo que realmente pone en riesgo a nuestra gente", dijo. "Las aguas son devastadoras".

Don del Rosario, de 28 años, fue una de las personas que buscaron refugio en los tejados y partes altas de las viviendas en Ciudad de Cebú en medio de la tormenta.

"El agua subió muy rápido. De lo que me dijeron, la inundación comenzó alrededor de las 03H00. Para las 04H00 ya estaba descontrolado, la gente no podía salir" de sus casas, comentó.

En total, casi 400 mil personas fueron evacuadas de forma preventiva de la trayectoria del tifón, informó el subdirector de la Defensa Civil, Rafaelito Alejandro.

Filipinas enfrenta un promedio de 20 tormentas y tifones cada año, especialmente en zonas propensas a los desastres donde viven millones de personas en condición de pobreza.

Los científicos advierten que las tormentas son cada vez más frecuentes y poderosas debido al cambio climático provocado por el ser humano.

