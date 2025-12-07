Más Información
Fiscalía: de los muertos por explosión de auto bomba, 3 eran comunitarios; estallido dañó 12 automóviles
Liga MX: Así se jugará la Gran Final del Apertura 2025; Toluca y Tigres pelearán por la corona del torneo
Vicente Fox condena ataques de EU a presuntas narcolanchas; “no existe el derecho a matar a quien transporta droga”, dice
Bangkok.- El Ejército de Tailandia ha lanzado ataques aéreos este lunes en la frontera con Camboya, después de que uno de sus soldados falleciese presuntamente por disparos procedentes del otro lado de la divisoria, en medio de enfrentamientos armados entre ambos países en la zona en las últimas 24 horas.
Las Fuerzas Armadas tailandesas, que reportan además cuatro uniformados heridos en las refriegas, confirmaron en un comunicado las operaciones aéreas, aclarando que se trata de "una respuesta a las operaciones militares camboyanas", mientras Nom Pen niega haber iniciado los disparos.
Trump reprocha a Zelenski no haber "leído la propuesta" de paz para Ucrania; "estoy decepcionado", afirma
