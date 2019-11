"Soy una mujer diversa y alcaldesa", dice Claudia López

Es la primera mujer alcalde de Bogotá, pero además es abiertamente homosexual y un símbolo de la lucha anticorrupción. Su triunfo en las elecciones del 27 de octubre en Colombia para el periodo 2020-2023 rompió paradigmas. Claudia Nayibe López lo sabe y considera un “honor recibir la posta de las mujeres” que a lo largo de la historia han luchado por ser reconocidas. La victoria no es sólo suya, dice a EL UNIVERSAL.

“Es de las niñas, de los jóvenes, de las mujeres, la diversidad y de las familias hechas a pulso”. Reconoce que el desafío es grande. Asegura que la lucha contra la corrupción “ha sido la lucha de mi vida” y que “frente a la diversidad sexual mi defensa es rotunda, yo soy una mujer diversa y soy la alcaldesa de Bogotá, así que bienvenidos al siglo XXI. Todas las expresiones de amor son recibidas con respeto”.

Tu triunfo ha roto muchos paradigmas: hoy eres la primera mujer alcalde, abiertamente homosexual, y símbolo de la lucha anticorrupción en un país que como la mayoría de nuestro continente, ha sido históricamente conservador. ¿Sientes alguna responsabilidad sabiendo que hoy los ojos no sólo de Colombia, sino del mundo, están puestos en ti?

-Claro que tengo toda la responsabilidad primero con Bogotá, luego con el país y con el mundo. Como mujer tengo el honor de recibir la posta de las mujeres a través de la historia, desde las sufragistas como Esmeralda Arboleda hasta lideresas increíbles como Ángela María Robledo como ejemplos en mi país. Este no sólo fue mi triunfo, también es el triunfo de las niñas, de los jóvenes, de las mujeres, la diversidad y de las familias hechas a pulso. Más allá de ganar, lo que importa es que con ello marcamos historia, Bogotá y Colombia llegaron al siglo XXI gracias a las elecciones de este año y no sólo lo digo por mí, sino por los múltiples resultados alrededor del país, no hay duda alguna de que el mapa político del país cambió. Durante la campaña y ahora que ganamos tengo claro que debo hacer la mejor alcaldía en la historia de la ciudad. Lo que yo haga [al igual que con cualquier mujer] será medido con una vara distinta y más alta, así siempre nos ha tocado, al final mi resultado será el que podrá abrirle puertas a muchas otras mujeres.

Colombia te conoce por ser esa persona aguerrida que abandera la lucha anticorrupción y cobija la diversidad. ¿Qué crees que le duela a Bogotá en estos momentos o en dónde crees que tu discurso haya tocado a los ciudadanos para que te hayan dado el triunfo?

-Bogotá sin duda es la ciudad de las oportunidades, siempre nos ha dado, nos ha brindado y nos ha acogido; pero Bogotá hoy nos necesita unidos porque le duele la inseguridad y el miedo que ronda en las calles, le duele el trancón [tráfico], la contaminación, la falta de cultura ciudadana y de oportunidades en educación superior... El 27 de octubre los ciudadanos votaron para recuperar la seguridad mejorando y aumentando el pie de fuerza de la policía, formándolos para que se concentren en capturar atracadores, jíbaros y violadores de niños y mujeres, reforzando la Justicia para que no haya impunidad... Votaron para tener una movilidad digna y limpia, con energía eléctrica basada en una red de metros... Votaron por la protección y reforestación del eje ambiental... Votaron para que regrese la cultura ciudadana, aquella que responde a las realidades del siglo XXI, que promueve la protección ambiental, el reciclaje y que busca desaprender el machismo, clasismo, racismo, homofobia y la xenofobia. Los jóvenes votaron porque quieren educación pública y de calidad desde la primera infancia hasta la superior.

¿Cuál es tu principal compromiso como alcaldesa de una de las ciudades más importantes de América? En términos de lucha anticorrupción y diversidad sexual, ¿qué causas específicas defiendes?

-Mi principal compromiso como alcaldesa de Bogotá es no defraudar la confianza que ha brindado en mí la ciudadanía… Gobernar para toda la ciudad y saber escucharla. Frente a la lucha contra la corrupción, que ha sido la lucha de mi vida, haré cumplir lo que casi 12 millones de colombianos salimos a votar el año pasado en una consulta. Vamos a implementar la contratación transparente, los presupuestos públicos con participación ciudadana, rendición de cuentas y declaración de bienes, patrimonios y renta; así como los conflicto de intereses. Como candidata lo hice, porque se lidera con el ejemplo, y todo aquel que quiera ser parte de mi alcaldía, deberá también cumplirlos. Frente a la diversidad sexual mi defensa es rotunda, yo soy una mujer diversa y soy la alcaldesa de Bogotá, así que bienvenidos al siglo XXI. Todas las expresiones de amor son recibidas con respeto; la capital es y seguirá siendo diversa.

¿Consideras que tu triunfo abra camino a otras figuras políticas a nivel Colombia y a nivel mundial, que como tú, enarbolan un discurso basado en la diversidad y la lucha contra la corrupción?

-No hay duda de ello, pero lo verdaderamente importante no es sólo la victoria, es el desarrollo y los resultados de mi alcaldía, por eso estoy comprometida en ser la mejor alcaldesa en la historia de Bogotá, que lo que con esfuerzos hemos construido sea la semilla del fruto del cambio y la igualdad en nuestra ciudad logrando ser referente mundial de cultura ciudadana y de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Ciudad de México y Bogotá enfrentan problemas similares en cuanto a inseguridad, contaminación, falta de servicios, etc. ¿En qué aspectos crees que Bogotá puede tomar como referente a la CDMX y en cuáles la CDMX a Bogotá?

-Es cierto que como ciudades capitales de Latinoamérica compartimos problemáticas similares, también podemos aprender mutuamente de diferentes experiencias. Tuve un encuentro con las agencias de Naciones Unidas y les pregunté acerca de lo que deberíamos aplicar en Bogotá de otras ciudades: de CDMX nos dijeron que era ejemplo en la construcción de metrópolis y aglomeración urbana. Y considero que CDMX puede tomar como ejemplo ofertas culturales gratuitas que tenemos en nuestra capital como ejemplo diversos festivales al parque, el más conocido Rock al Parque; y sin duda todo el programa de cultura ciudadana que vamos a desarrollar y en las medidas que adoptaremos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Si Bogotá estuvo lista para ver a Claudia López levantarse como alcaldesa, ¿crees que en 2022 Colombia esté listo para ver a Claudia López como candidata a presidenta?

-Mi mayor sueño, como ya lo dije, es ser la mejor alcaldesa de Bogotá. En 2022 estaré feliz cumpliendo la mitad de mi gobierno, con muchas metas cumplidas y muchos retos por llevar a cabo. Estoy segura de que mis resultados a esa fecha pueden ser la oportunidad de otros líderes o lideresas para llegar a participar en las presidenciales.