El Southern Poverty Law Center (SPLC) fue imputado este martes por cargos federales de fraude, al alegarse que recaudó indebidamente millones de dólares para pagar a informantes con el fin de que se infiltraran en el Ku Klux Klan y otros grupos extremistas, según informó el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

El Departamento de Justicia alega que la organización de derechos civiles defraudó a los donantes al utilizar su dinero para financiar precisamente el extremismo contra el que decía luchar, con pagos de al menos 3 millones de dólares entre 2014 y 2023 a personas afiliadas al Ku Klux Klan, a United Klans of America, al Partido Nacionalsocialista de América y a otros grupos extremistas.

"El SPLC no estaba desmantelando estos grupos. En cambio, estaba fabricando el extremismo al que supuestamente se opone pagando a fuentes para avivar el odio racial", afirmó Blanche.

Lee también Florida abre investigación criminal contra ChatGPT por dar "consejos" a un tirador; tiroteo dejó 2 muertos y 7 heridos

El grupo de derechos civiles se enfrenta a cargos que incluyen fraude electrónico, fraude bancario y conspiración para cometer blanqueo de capitales en el caso presentado por el Departamento de Justicia en Alabama, donde tiene su sede la organización.

La acusación se produjo poco después de que el SPLC revelara la existencia de una investigación penal sobre su programa para pagar a informantes a fin de que se infiltraran en grupos extremistas y recabaran información sobre sus actividades. La organización afirmó que el programa se utilizaba para vigilar las amenazas de violencia y que la información solía compartirse con las fuerzas del orden locales y federales.

Bryan Fair, director ejecutivo del SPLC, afirmó que la organización "defenderá enérgicamente tanto a sí misma como a su personal y su labor".

Blanche explicó que el dinero pasó por el centro a través de dos cuentas bancarias diferentes antes de cargarse en tarjetas de prepago para entregarlas a los miembros de los grupos extremistas, entre los que también se encontraban el Movimiento Nacionalsocialista y el club de motociclistas Sadistic Souls, afiliado a las Naciones Arias. El grupo nunca reveló a los donantes los detalles del programa de informantes, afirmó.

Lee también Japón permite la exportación de armas; levanta restricciones y da un giro histórico en su línea pacifista

"Las leyes relativas a las organizaciones sin ánimo de lucro les obligan a mantener cierta transparencia y honestidad en lo que dicen a los donantes sobre en qué van a gastar el dinero, cuál es su declaración de misión y para qué recaudan fondos", señaló.

La acusación incluye detalles sobre al menos nueve informantes anónimos a los que el SPLC pagó a través de un programa secreto que, según los fiscales, se inició en la década de 1980. Dentro del SPLC, se les conocía como "fuentes de campo" o "los F", según la acusación. A uno de los informantes se le pagó más de un millón de dólares entre 2014 y 2023 mientras estaba afiliado a la organización neonazi National Alliance, según la acusación. Otro era el "Imperial Wizard" de United Klans of America.

El SPLC afirmó que el programa se mantuvo en secreto para proteger la seguridad de los informantes.

"Cuando empezamos a trabajar con informantes, vivíamos a la sombra del apogeo del Movimiento por los Derechos Civiles, que había sido testigo de atentados con bombas en iglesias, violencia patrocinada por el Estado contra manifestantes y asesinatos de activistas que quedaron sin respuesta por parte del sistema judicial", dijo Fair. "No hay duda de que lo que aprendimos de los informantes salvó vidas".

Lee también “Sería una buena decisión no buscar un reembolso” dice Trump sobre cobro de aranceles; advierte que recordará a quienes no lo hagan

Blanco habitual de los republicanos

El SPLC, con sede en Montgomery (Alabama), se fundó en 1971 y ha recurrido a los tribunales civiles para luchar contra los grupos supremacistas blancos. Esta organización sin ánimo de lucro se ha convertido en un blanco habitual entre los republicanos, que la consideran excesivamente izquierdista y partidista.

La investigación podría avivar las preocupaciones de que la administración republicana del presidente Donald Trump esté utilizando el Departamento de Justicia para perseguir a sus oponentes conservadores y a sus críticos. Se suma a otras investigaciones sobre adversarios de Trump que han suscitado dudas sobre si la agencia encargada de hacer cumplir la ley se ha convertido en un arma política.

El SPLC ha sido objeto de intensas críticas por parte de los conservadores, quienes lo han acusado de difamar injustamente a las organizaciones de derecha tachándolas de grupos extremistas debido a sus puntos de vista. El centro condena habitualmente la retórica y las políticas de Trump en materia de derecho al voto, inmigración y otras cuestiones.

Lee también Escándalos golpean al Congreso de Estados Unidos; renuncia congresista de Florida acusada de desvío millonario de fondos

El centro fue objeto de un nuevo escrutinio después de que el asesinato el año pasado del activista conservador Charlie Kirk volviera a centrar la atención en su caracterización del grupo que Kirk fundó y dirigió. El centro incluyó una sección sobre ese grupo, Turning Point USA, en un informe titulado "El año del odio y el extremismo 2024", que describía al grupo como "Un estudio de caso de la extrema derecha en 2024".

El director del FBI, Kash Patel, declaró el año pasado que la agencia estaba rompiendo sus relaciones con el centro, que durante mucho tiempo había proporcionado a las fuerzas del orden investigaciones sobre delitos de odio y extremismo interno. Patel afirmó que el centro se había convertido en una "máquina de desprestigio partidista" y lo acusó de difamar a los "estadounidenses de a pie" con su "mapa del odio", que documenta supuestos grupos antigobernamentales y de odio dentro de Estados Unidos.

Los republicanos de la Cámara de Representantes organizaron en diciembre una audiencia centrada en el SPLC, afirmando que este coordinaba esfuerzos con la administración demócrata del presidente Joe Biden "para atacar a los estadounidenses cristianos y conservadores y privarlos de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y de asociación".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc

Más Información