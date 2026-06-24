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Tokio. Un potente terremoto sacudió el jueves la zona costera al norte de Japón, pero no hay peligro de tsunami, informó la agencia meteorológica del país.
El sismo tuvo una magnitud preliminar de 6.9 y se produjo frente a la costa oriental de la prefectura de Iwate, informó la Agencia Meteorológica de Japón. Ocurrió a una profundidad de unos 50 kilómetros (30 millas). El Servicio Geológico de Estados Unidos también reportó una magnitud de 6.9.
El terremoto se registró en una zona donde en los últimos meses se han reportado repetidamente fuertes terremotos.
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El sismo, que sacudió la región nororiental de Japón durante la hora pico matutina del jueves, también sacudió levemente Tokio, pero por el momento no había reportes de heridos ni daños.
Japón, ubicado sobre la estructura conocida como el Anillo de Fuego del Pacífico, está en una de las zonas más propensas a terremotos del mundo.
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