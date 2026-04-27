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Hombres armados asaltaron un no registrado en el estado de Kogi, en el centro de , y secuestraron al menos a 23 niños, ocho de los cuales siguen , informaron las autoridades locales este lunes.

Los secuestros masivos se han convertido en un recurso de los grupos armados para obtener dinero rápido en el país más poblado de , especialmente en las zonas rurales con escasa presencia gubernamental.

Los niños fueron sacados el domingo por la noche de un centro llamado Dahallukitab Group of Schools, ubicado en una "zona aislada" de la capital estatal, Lokoja, señaló en un comunicado el responsable de información del estado de Kogi, Kingsley Fanwo.

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El funcionario agregó que la "respuesta rápida y coordinada" de los organismos de seguridad permitió rescatar a 15 niños.

La esposa del propietario del también fue secuestrada.

"Se llevan a cabo operaciones intensivas para garantizar el regreso seguro de las restantes y la detención de los autores", afirmó el funcionario.

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Fanwo no especificó la edad de los niños.

El orfanato "operaba ilegalmente en un entorno remoto y boscoso, sin estar registrado ante el Gobierno estatal y sin el conocimiento de las competentes y los organismos de seguridad", dijo.

Nigeria se enfrenta a múltiples conflictos, incluyendo una insurgencia yihadista, grupos de 'bandidos', entre agricultores y pastores, y separatistas en el sureste.

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La región centro-norte de Nigeria, donde se encuentra Kogi, fue escenario recientemente de ataques, algunos de ellos atribuidos a grupos yihadistas.

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