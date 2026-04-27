Hombres armados asaltaron un orfanato no registrado en el estado de Kogi, en el centro de Nigeria, y secuestraron al menos a 23 niños, ocho de los cuales siguen desaparecidos, informaron las autoridades locales este lunes.

Los secuestros masivos se han convertido en un recurso de los grupos armados para obtener dinero rápido en el país más poblado de África, especialmente en las zonas rurales con escasa presencia gubernamental.

Los niños fueron sacados el domingo por la noche de un centro llamado Dahallukitab Group of Schools, ubicado en una "zona aislada" de la capital estatal, Lokoja, señaló en un comunicado el responsable de información del estado de Kogi, Kingsley Fanwo.

Lee también Fallecen más de 100 personas en ataque aéreo contra un mercado en Nigeria; fue por aviones militares

El funcionario agregó que la "respuesta rápida y coordinada" de los organismos de seguridad permitió rescatar a 15 niños.

La esposa del propietario del orfanato también fue secuestrada.

"Se llevan a cabo operaciones intensivas para garantizar el regreso seguro de las víctimas restantes y la detención de los autores", afirmó el funcionario.

Lee también Washington ve “posible amenaza terrorista” a escuelas en Nigeria

Fanwo no especificó la edad de los niños.

El orfanato "operaba ilegalmente en un entorno remoto y boscoso, sin estar registrado ante el Gobierno estatal y sin el conocimiento de las autoridades competentes y los organismos de seguridad", dijo.

Nigeria se enfrenta a múltiples conflictos, incluyendo una insurgencia yihadista, grupos de 'bandidos', violencia entre agricultores y pastores, y separatistas en el sureste.

Lee también Comando armado secuestra a 25 niñas en Nigeria; dos de ellas logran escapar del cautiverio

La región centro-norte de Nigeria, donde se encuentra Kogi, fue escenario recientemente de ataques, algunos de ellos atribuidos a grupos yihadistas.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss