Rishi Sunak: su adicción a un refresco mexicano y algunos deslices del nuevo primer ministro británico

El exministro de Finanzas Rishi Sunak, de 42 años, se convirtió hoy en el nuevo primer ministro británico, el primero surgido de una minoría étnica y el más joven en la historia moderna del país. Reemplaza a Liz Truss, quien estuvo tan solo 44 días en el cargo.

Este exbanquero, graduado de Oxford y Stanford y poseedor de una fortuna que duplica la del rey Carlos III, no ha sido ajeno a las controversias durante su paso por la gestión pública. A continuación, algunas de ellas.

“Soy un adicto total a la coca”, dijo en una entrevista con dos alumnos de una escuela británica, quienes se reían sin tapujos ante el desliz del mandatario. Segundos después, aclaró -dándose cuenta de la confusión- que él era “un adicto a la Coca-Cola”. Continuó diciendo que su favorita era la “Coca-Cola mexicana”.

Un espectador lo describió como una “escena sacada de The Office”, comedia inglesa con una popular adaptación estadounidense que se caracteriza por sus momentos incómodos.

Durante un evento privado el año pasado, Sunak se jactó ante los miembros del partido conservador en Tunbridge Wells de haber usado dinero público de las “áreas urbanas desfavorecidas” para ayudar a las ciudades ricas.

En un video obtenido por New Statesman al que accedió The Guardian, Sunak dijo: “Heredamos un montón de fórmulas del Partido Laborista que empujaron todos los fondos a las áreas urbanas desfavorecidas”. Luego se jactó del hecho de que comenzó a revertir esas políticas cuando se desempeñó como canciller.

También fue acusado de pretender ser “menos” rico durante una campaña política vinculada al precio de la nafta. La imagen, tomada en marzo de este año, muestra a Sunak en la estación de servicio de Sainsbury’s en Londres, junto a un auto Kia rojo.

Según trascendió, el vehículo que llenaba de nafta delante de las cámaras pertenecía a uno de los empleados de la estación.

Durante la misma sesión de fotos, a principios de año, el exbanquero intentó pagar una lata de Coca-Cola escaneando su tarjeta bancaria en un lector de código de barras. Más tarde admitió que alguien tuvo que enseñarle a usar la tarjeta sin contacto.

“¡Es una maravilla moderna increíble esta tecnología en estos días!”, celebró.

At a spring statement photo opportunity, the bungling chancellor appeared to try and pay for a can of coke by scanning his debit card on the barcode reader. The hilarious footage shows the till worker gesture to the soft drink, before Mr Sunak eventually understands his error. pic.twitter.com/wUmJTGk6w8

— LondonWorld (@LondonWorldCom) March 24, 2022